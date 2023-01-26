暴躁狗狂吠被制止 下秒直接伸手掛飼主電話

狗狗「Woody」掛爸爸電話。（取材自抖音@lucyabbeyx）

確認過眼神，是隻有脾氣的狗！有名飼主日前在社群 平台抖音 上分享一段影片，拍下家中狗狗有天在家突然發起脾氣，躲在沙發下時聽見手機 裡傳來爸爸安撫的聲音，居然一時惱怒直接伸手「掛電話」，讓一旁目擊全程的媽媽笑到不行。

從抖音用戶@lucyabbeyx上傳的影片中可以看到，狗狗「Woody」躲在沙發底下朝著手機生氣得狂吠，電話那頭的爸爸則急忙安撫表示「不！躺下！」而聽到主人命令的Woody不但沒有乖乖照做，反而是直接伸手按下結束通話的按鈕，彷彿在說「我才不想聽你講話咧！」任性又可愛的舉動惹得一旁媽媽笑開懷。影片一出，迅速累積超過1400萬次觀看次數，意外引起網友熱議。

富有人性的有趣影片被分享到網路上後，吸引許多網友湧入留言表示「好好奇狗狗掛掉電話那刻到底在想什麼」、「可憐的爸爸」、「要不是看到這支影片，不然我才不信狗狗會掛電話」、「狗：不要教我做事」、「天啊，我無法停止看這支影片，太有趣了。」