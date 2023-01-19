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前妻謊稱罹癌不久於世 她一看電影傻眼：跟劇情一樣

聯合新聞網／即時報導
女子分享自己發現同性結婚的前妻，看了小說假裝骨癌末期的經歷。（截圖自TikTok）
女子分享自己發現同性結婚的前妻，看了小說假裝骨癌末期的經歷。（截圖自TikTok）

一名女子近期在社群媒體上分享自己的荒謬愛情故事，表示自己同性婚姻的前妻竟然謊稱自己罹患末期骨癌，讓不少網友看了直呼太誇張。

「生命中的美好缺憾」是一部2014年上映的浪漫劇情片，這部電影由作家約翰葛林（John Green）的同名作品改編而成，於2012年出版。

紐約郵報報導，坎普恩（Yaya Kampen）在TikTok上分享影片表示，因為這部作品剛好慶祝出版滿11年，因此她想分享自己跟這部小說相關的誇張戀愛經歷。

坎普恩表示，當年小說出版時她根本沒看過，因緣際會下她認識了當時的女友，女友告訴她自己罹患了末期骨癌，時間不多了。雖然認識時間不長，但墜入愛河的兩人決定把握時間結婚，珍惜生命最後的一段時光，不過2014年電影上映時兩人的感情卻因為電影而生變。

原來當時「生命中的美好缺憾」暴紅，坎普恩因此也去看了那部電影，不過觀影過程中她愈看愈奇怪，發現妻子塑造的形象跟電影中的主角一模一樣。後來坎普恩心生懷疑，決定回頭去看小說，這才發現妻子就連平常會講的話都是書中主角的台詞，最後兩人以離婚收場。

@yayakampen #stitch with @literallyjohngreen lol great story tho. really had me believing 💀 #faultinourstars #munchausensyndrome #factitiousdisorder ♬ original sound - Yaya

坎普恩在影片中表示，葛林的小說給了當時的女友靈感，捏造一段「浪漫」的愛情故事，但他的電影也為坎普恩敲響婚姻警鐘，發現自己一直以來愛的人根本不是想像中的那個人。

影片的最後坎普恩也諷刺地說，雖然兩人分開了，但大家可以放心，前妻真的沒有罹癌，到現在還活得好好的。

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