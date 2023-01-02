我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院議長之爭 麥卡錫若沒當選… 紐時：這4人搶出線

加薪29% 紐約州議員薪資14.2萬全美最高

搭飛機「別穿短褲」 空服員曝5實用建議 遠離細菌病毒

聯合新聞網／ 即時報導
美國一位機組員在TikTok上分享5項技巧避免飛行中碰觸到不必要的細菌與病毒，這當中包含不要穿短褲。（翻攝自TikTok）
美國一位機組員在TikTok上分享5項技巧避免飛行中碰觸到不必要的細菌與病毒，這當中包含不要穿短褲。（翻攝自TikTok）

雖然疫情逐漸退燒，大家開始恢復出國常態，但許多人因為疫情關係對消毒仍相當重視。隨著出國潮開始，美國一位機組員在TikTok上分享5項技巧，避免飛行中碰觸到不必要的細菌與病毒，這當中包含不要穿短褲。

根據「Metro」報導，來自美國亞利桑那州的空服員湯米表示，旅客通常不知道飛機有多髒，他提供5項技巧給大家，讓大家可以預防細菌。湯米呼籲乘客應該避免穿短褲，因為登機前座位可能還沒有清潔乾淨。

另外他也提醒，喜歡坐靠窗的乘客要小心，雖然靠窗睡覺很舒服，但把臉靠在窗上不是一件明智的舉動，因為你不是唯一一個會把頭靠在窗戶上的人，且你也不曉得有多少人或小孩，把手或其他東西在窗戶上抹來抹去。

湯米提到使用廁所也要特別小心，應該要避免徒手去按沖水紐，因為這相當不衛生且非常噁心，可以使用廁所裡的衛生紙或隨身攜帶餐巾紙去隔著按鈕。

湯米也說飛機上的乘客都應該隨時喝水，注意身體水分的補充。另外，千萬不要等到身體相當不舒服才呼叫空服員。

疫情 TikTok

上一則

最暢銷的減肥藥快來了 平均減52磅 每月約花1100元

下一則

寫作業就打瞌睡？ 14歲女孩竟是長腦瘤「走過鬼門關」

延伸閱讀

澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 4死13傷

澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 4死13傷
解放軍機殲20、殲16半夜進行超視距空戰訓練

解放軍機殲20、殲16半夜進行超視距空戰訓練
「回到過去」舊金山航班2023起飛 落地回到2022年

「回到過去」舊金山航班2023起飛 落地回到2022年
乘客要求千奇百怪 空姐曝「頭號難搞」就是這些人

乘客要求千奇百怪 空姐曝「頭號難搞」就是這些人

熱門新聞

谷愛凌。（取材自微博）

谷愛凌事業愛情都得意 史丹福大學成績單曝光

2022-12-26 18:39
一名男子酒後嫖妓，竟直接在街道上「公然啪啪啪」。（截圖自紐約郵報）

男子路邊嫖妓公然脫褲「熱情連結」 路人嚇傻報警

2022-12-28 02:29
機長「戴爾」取得北極星的領養權。（取材自推特）

沒入境文件…德國牧羊犬遭丟包機場等死 暖心機長收編

2022-12-29 03:00
2020年越南小姐亞軍佳麗芳英（Phuong Anh）擔任頒獎人，頒獎時芳英（右）身穿一件半透明黃色禮服，意外成為焦點。（取材自推特）

選美賽頒獎人「透明裝」若隱若現 前佳麗遭批喧賓奪主

2022-12-31 02:39
泰國男子下車小便竟將妻子忘在原地，讓她走了20公里找人求救。示意圖。(Getty Images)

該跪算盤？他下車小便忘老婆沒上車 妻徒步20公里求救

2022-12-28 02:28
空服員表示要求寶寶不要哭的乘客常讓他們覺得很困擾。(影片截圖)

乘客要求千奇百怪 空姐曝「頭號難搞」就是這些人

2022-12-29 21:40

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房