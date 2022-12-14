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世足賽／穿哪隊球衣哪隊就輸 甜美正妹網紅成反指標

聯合新聞網／即時報導
越南正妹網紅黎芳英最近成為世足賽的反指標。（取材自臉書）
越南正妹網紅黎芳英最近成為世足賽的反指標。（取材自臉書）

2022卡達世足賽進入尾聲，決賽冠軍將出爐，而不少國家都利用動物來預測可能出線的隊伍，有趣的是，越南有一名甜美的正妹網紅卻是反指標，因為只要她穿上哪一隊的球衣，那一支隊伍就會被淘汰，從小組賽到16強賽，已經讓5支隊伍提早打包回家，讓不少人嘖嘖稱奇。

這名25歲的越南正妹名叫黎芳英（Lê Phương Anh），臉書和Instagram各有53萬粉絲追蹤，TikTok更有逾150萬人關注，她也時常在個人社群平台放上美照，從照片可看到她長相甜美，身材也相當火辣。雖然擁有高人氣，但最近的世足賽卻更讓她成為眾人討論的焦點，原因就是她成為比賽的「反指標」、「冥燈」。

據越南當地媒體Dân trí報導，黎芳英很熱愛足球運動，她也千里迢迢地飛到卡達去看世足賽，但只要她穿上某一隊的球衣，那支隊伍就會被淘汰出局。在小組賽時，黎芳英先穿上德國隊球衣，結果德國提前打包回家；接著在16強淘汰賽時，她穿上日本隊球衣，沒想到日本在PK戰不敵克羅埃西亞，止步16強。

進入8強賽，黎芳英又接連穿上巴西、葡萄牙、英格蘭的球衣，果不其然這3支隊伍也通通「下一屆再見」，算一算從小組賽到淘汰賽，黎芳英已經「送走」5支隊伍了，堪稱本屆世足賽最強反指標，而她的「事蹟」也在社群媒體上瘋傳，不少球迷都很擔心接下來她會穿上哪一隊球衣。

4強賽首先登場的是阿根廷對上克羅埃西亞，黎芳英在臉書放上自己穿著阿根廷球衣並且熱舞的影片，讓不少阿根廷球迷看了心驚驚，留言哀求「請不要為我的阿根廷加油」、「拜託穿克羅埃西亞球衣啦」、「為什麼不為克羅埃西亞加油？」、「跳得很好，但請穿克羅埃西亞球衣好嗎？」、「我跟妳拜託，請刪掉影片，不要再支持阿根廷了」。

越南 社群媒體 德國

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