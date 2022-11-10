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血月奇景變猥褻物？推特「爛照片大賽」1張比1張噴飯

聯合新聞網／ 即時報導
罕見血月全球間再現。（中央社）
罕見血月全球間再現。（中央社）

8日晚間夜空，有著442年才一次的「月全食掩天王星」奇景。許多人觀賞之餘，也不忘按下手機快門，期望捕捉到這難得的景象。然而受限於手機規格和拍攝技巧，不少網友拍出來的畫面卻讓人啼笑皆非，反成為另類的話題。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter近來有不少網友，在拍攝月全食掩天王星，以及血月等景色時，卻不慎拍出各種奇特的照片。這些照片都會標住「拍爛月食大賽（#月食写真下手くそ選手権）」，若是在twitter上搜尋這個標籤，就會找到一堆令人噴飯的照片。

有網友把渾圓的月亮，拍成一條條猶如寄生蟲般的詭異物體。也有人拍出紅色的圓形圍成一圈，看起來就像是「甜甜圈波堤獅」。更有人拍出像是猥褻物的形狀，差點把月亮變成限制級的畫面。

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