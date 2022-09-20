女王的柯基、生前騎的小馬都來了…送主人最後一程
英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）鍾愛的柯基犬「穆伊克」（Muick）和「珊迪」（Sandy）及小馬艾瑪（Emma）19日在溫莎城堡迎靈，送主人最後一程。
綜合法新社和路透報導，兩名身穿紅色禮服的王室侍衛牽著穆伊克和珊迪，相關照片可見其中一隻柯基犬一度趴倒在地。女王的靈車抵達溫莎城堡（Windsor Castle）時，女王的兩隻愛犬乖乖迎接主人。
女王一生養過30多隻柯基犬，其中有許多是蘇珊（Susan）的後代。蘇珊是1944年父母送給她的18歲生日禮物。
女王的次子安德魯王子（Prince Andrew）將負責照顧穆伊克和珊迪。
此外，女王養了26年的黑色小型馬19日也站在長徑（Long Walk）旁的草地上，目送主人接近溫莎城堡。
女王本月8日辭世，享耆壽96歲。倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬後移靈溫莎城堡，女王安葬在聖喬治教堂（St George's Chapel），與去年辭世的丈夫菲立普親王（Prince Philip）相伴長眠。
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