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安海契火燒車脫險 曾分手喜劇大老 變女同志 又假戲真作男星

記者蘇詠智／綜合報導
安海契堪稱演藝圈奇女子，私生活相當精采。（路透資料照片）
安海契堪稱演藝圈奇女子，私生活相當精采。（路透資料照片）

53歲資深女星安海契（Anne Heche），傳疑似酒駕高速撞上民宅又造成起火，傷勢嚴重住院。她雖然近年來多半演出影集或是小製作電影，卻曾在1990年代後期一度大為走紅，接連擔任「火山爆發」（Volcano）、「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「1999驚魂記」（Psycho）等話題大片女主角，但因與艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的轟動蕾絲情，從搶手女星變得乏人問津。

安海契進入演藝圈之初，靠著在老字號肥皂劇「Another World 」一人分飾兩角的出色表演，得到晨間電視節目艾美獎「最佳年輕女星」殊榮，幾年之後就因在艾爾帕西諾（Al Pacino）與強尼戴普（Johnny Depp）合演的「驚天爆」（Donnie Brasco）演出搶眼，變成影壇熱門新秀，不僅接下特效大片「火山爆發」的女主角，更取代珊卓布拉克（Sandra Bullock）和哈里遜福特（Harrison Ford）合作「六天七夜」，聲勢水漲船高。

不過在「六天七夜」還未推出前，她和艾倫狄珍妮絲就高調認愛、談情，雖然成為媒體熱烈報導的焦點，卻成了她事業走下坡的轉捩點，觀眾看到她與哈里遜福特的感情對手戲，無法不受她與艾倫交往的影響，難以被打動，片子票房不如預期，也被認為是她的責任。

在與艾倫談戀愛前，安海契交往過影壇重量級喜劇天王史蒂夫馬丁（Steve Martin），日後史蒂夫與艾迪墨菲（Eddie Murphy）主演的「大製騙家」（Bowfinger），海瑟葛拉罕（Heather Graham）扮演的女星為求上位、男女皆可又少根筋，盛傳就是在影射安海契。安海契則曾表示在與艾倫的那段感情後，大概有10多年接不到任何一家大公司的大片，藝壇行情大受打擊。

和艾倫分手後，安海契轉回去愛男性，與攝影師柯曼拉方結婚、生子，幾年後演出影集「Men In Trees」驚爆和男主角詹姆斯塔珀（James Tupper）假戲真作，各自與另一半離異後同居，也生了個兒子，11年後分手。她之後的幾段戀情，對象男女都有，因合演HBO影集「大器晚成」（Hung）而結緣的湯瑪斯傑恩（Thomas Jane），雖和她已在去年宣告分手，仍出面表示她的傷勢已經穩定，祈禱她能順利康復。

雖然安海契的演藝事業未能如各方預期一飛沖天，私生活仍相當精采，稱得上是演藝圈奇女子。

安海契（左）與湯瑪斯傑恩也是因拍戲結識，去年已分手。（路透資料照片）
安海契（左）與湯瑪斯傑恩也是因拍戲結識，去年已分手。（路透資料照片）
安海契（右）與艾倫狄珍妮絲曾高調交往，卻意外導致事業走下坡。（路透資料照片）
安海契（右）與艾倫狄珍妮絲曾高調交往，卻意外導致事業走下坡。（路透資料照片）
安海契（左）與詹姆斯塔珀曾假戲真作，同居、生子。（路透資料照片）
安海契（左）與詹姆斯塔珀曾假戲真作，同居、生子。（路透資料照片）

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