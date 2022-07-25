為了避開塞車 北京男子用皮划艇划船上下班

北京楊姓男子避開塞車，划船上下班。（取材自北京日報）

北京 塞車又限行，有上班族想到利用整治過乾淨的護城河划船上下班，暨節省交通時間，還可邊健身 、邊享受清涼的環境。但水務主管部門不建議，認為有不可預測的風險。

北京日報報導，29歲的楊姓男子說，他上網查了很多河道管理方面的法律條文，除了水源地和生態保護區不能划，其他公共水域並沒有明確寫明不能進行水上活動。

至於安全問題，他說，在下水前進行了安全風險評估，且看天氣預報當天不會下大雨。划行途中看見有「文明水上活動」的標語，也想提醒大家，任何水上活動都應該做好保護措施，穿好救生衣。就像開車需要安全帶一樣，穿救生衣無關水性如何。

楊先生說，北京現在的河湖治理得很好，也有越來越多的人喜歡親水活動，希望管理部門不要一刀切地進行禁止，而是給予大家安全指引，比如什麼時間、什麼河段是安全的。

北京楊姓男子避開塞車，在護城河水域划船上下班。（取材自北京日報）

不過，北京水務部門認為，包括護城河等在內的許多河道都承擔著行洪功能，目前北京已進入主汛期，降雨頻繁，河道經常漲水、洩水，水下地形深淺不一，常有淤泥、水草，水情複雜。而且上游降雨會在地面產生徑流，攜帶大量地表汙物進入河道，造成短時間內水質變差。建議市民不要在河道內游泳 、皮划艇等水上活動，避免安全事故發生。

但專家則是建議應適度放寬公共水上活動空間，例如北京亮馬河改造後人氣越來越高，說明，公共空間改造得好，就會贏得民眾讚譽，吸引大家開展各種活動。從事城市規劃設計方面工作20年，世界資源研究所中國可持續城市部門主任劉岱宗認為，在公共空間樹立一堆「禁止牌」並不可取，應鼓勵容納更多活動的公共空間。

劉岱宗建議，管理部門可以在河岸存放一些救援設備，比如浮漂、救生圈等，並請河道兩岸的商家共同維持秩序，帶動河岸經濟發展，形成一種共贏。無論是街道還是水系，都應該是開放包容的。管理的核心是解決問題，引導大家更安全地使用公共空間，而不是扼殺公共生活。