我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

為了避開塞車 北京男子用皮划艇划船上下班

記者陳言喬／即時報導
北京楊姓男子避開塞車，划船上下班。（取材自北京日報）
北京楊姓男子避開塞車，划船上下班。（取材自北京日報）

北京塞車又限行，有上班族想到利用整治過乾淨的護城河划船上下班，暨節省交通時間，還可邊健身、邊享受清涼的環境。但水務主管部門不建議，認為有不可預測的風險。

北京日報報導，29歲的楊姓男子說，他上網查了很多河道管理方面的法律條文，除了水源地和生態保護區不能划，其他公共水域並沒有明確寫明不能進行水上活動。

至於安全問題，他說，在下水前進行了安全風險評估，且看天氣預報當天不會下大雨。划行途中看見有「文明水上活動」的標語，也想提醒大家，任何水上活動都應該做好保護措施，穿好救生衣。就像開車需要安全帶一樣，穿救生衣無關水性如何。

楊先生說，北京現在的河湖治理得很好，也有越來越多的人喜歡親水活動，希望管理部門不要一刀切地進行禁止，而是給予大家安全指引，比如什麼時間、什麼河段是安全的。

北京楊姓男子避開塞車，在護城河水域划船上下班。（取材自北京日報）
北京楊姓男子避開塞車，在護城河水域划船上下班。（取材自北京日報）

不過，北京水務部門認為，包括護城河等在內的許多河道都承擔著行洪功能，目前北京已進入主汛期，降雨頻繁，河道經常漲水、洩水，水下地形深淺不一，常有淤泥、水草，水情複雜。而且上游降雨會在地面產生徑流，攜帶大量地表汙物進入河道，造成短時間內水質變差。建議市民不要在河道內游泳、皮划艇等水上活動，避免安全事故發生。

但專家則是建議應適度放寬公共水上活動空間，例如北京亮馬河改造後人氣越來越高，說明，公共空間改造得好，就會贏得民眾讚譽，吸引大家開展各種活動。從事城市規劃設計方面工作20年，世界資源研究所中國可持續城市部門主任劉岱宗認為，在公共空間樹立一堆「禁止牌」並不可取，應鼓勵容納更多活動的公共空間。

劉岱宗建議，管理部門可以在河岸存放一些救援設備，比如浮漂、救生圈等，並請河道兩岸的商家共同維持秩序，帶動河岸經濟發展，形成一種共贏。無論是街道還是水系，都應該是開放包容的。管理的核心是解決問題，引導大家更安全地使用公共空間，而不是扼殺公共生活。

北京 健身 游泳

上一則

俄勒岡83歲「祖父級」高中棒球教練 球員讓他常保年輕

下一則

研究稱午睡常與高血壓中風有關 專家有話要說

延伸閱讀

印尼總統訪中 專家揣測可能面邀習近平出席G20峰會

印尼總統訪中 專家揣測可能面邀習近平出席G20峰會
CNN：波洛西訪台恐引中國空前回應 動武可能性低

CNN：波洛西訪台恐引中國空前回應 動武可能性低
金融時報：白宮反對波洛西訪台 恐引發寒蟬效應

金融時報：白宮反對波洛西訪台 恐引發寒蟬效應
紫光前董事長趙偉國 傳遭帶走調查

紫光前董事長趙偉國 傳遭帶走調查

熱門新聞

不少有房務經驗的人指出，如果東西看起來沒用過，基本上就不會特別清理。（圖／ingimage）

飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

2022-07-21 00:21
一名母親為了把兒子留在身邊，在自家後花園蓋出一間美輪美奐的房子。（取材自TikTok@fromhousetohome4）

不捨16歲兒離家 爸媽在自家院子蓋「組合屋」給他住

2022-07-19 03:27

夏威夷婚禮竟遭「6公尺巨浪」沖入打斷 驚人畫面曝光

2022-07-19 01:14
女子表示自己去吃吃到飽，卻因為「吃太多」被要求多收費。(取材自TikTok)

上吃到飽餐廳遭譏「太會吃」 被要求多付一倍餐費

2022-07-19 22:01
爸爸替女兒向服務生告白，讓她尷尬到滑進桌底。(取材自YouTube)

服務生太帥 老爸幫女兒告白 她羞爆滑進桌底

2022-07-22 00:45
警方錄影監控發現，12歲的兒童載著妹妹在高速公路上以120公里時速狂飆100多公里。（取材自澎湃新聞）

12歲哥哥開車載妹妹上高速 狂飆1百多公里

2022-07-20 02:30

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕