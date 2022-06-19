開發新冠mRNA疫苗3關鍵科學家 獲唐獎生技醫藥獎

唐獎今天上午10時公布第五屆「生技醫藥獎」得獎名單，將獎項授予成功開發新型冠狀病毒mRNA疫苗的三位關鍵科學家。（圖：唐獎教育基金會提供）

唐獎今天上午10時公布第五屆「生技醫藥獎」得獎名單，將獎項授予成功開發新型冠狀病毒mRNA疫苗 的三位關鍵科學家，卡塔林‧卡里科（Katalin Kariko）、德魯‧魏斯曼（Drew Weissman）和彼得‧庫利斯（Pieter Cullis）。以表彰其發現關鍵的疫苗學觀念和方法，進而成功開發對抗新冠肺炎之mRNA疫苗。

曾連續二屆「生技醫藥獎」得主於領獎後再獲諾貝爾獎的唐獎，今天生技醫藥獎得獎人名單揭曉格外受到全球矚目。

唐獎教育 基金會說，自2019年11月起至今2年多，COVID-19打亂了全世界的腳步，造成人類生命、健康的重大危機，也重創全球經濟。根據世界衛生組織（WHO）數據顯示，截至目前，全球新冠確診數超過5億3千萬人，630萬人更因此死亡。而BioNTech和Moderna僅用不到12個月，就成功開發了SARS-COV-2的疫苗，在全球各地挽救了數以百萬人的生命，可歸功於三位得主的開創性貢獻。

2022唐獎生技醫藥獎得主卡塔林·卡里科（Katalin_Kariko）。（圖：唐獎教育基金會提供）

其中，卡塔林‧卡里科及德魯‧魏斯曼發明了降低mRNA免疫原性的方法、彼得·庫利斯開發了脂質奈米顆粒系統，用以傳送mRNA疫苗。

唐獎教育基金會說，要將RNA送進人體有兩大挑戰，首先，RNA會觸發先天性免疫反應；其次，RNA在人體內極易降解，難以送達標的細胞或器官。三位得主開發的新平台使用經過核苷修飾，可逃脫免疫系統的mRNA，克服了合成mRNA會被先天性免疫系統辨識而引發嚴重發炎反應的問題，並藉由脂質奈米顆粒的包裹保護，將mRNA有效送入人體細胞，由其自行產生病毒的棘蛋白，進而誘發B細胞產生中和抗體、訓練T細胞攻擊受感染的細胞等一系列適應性免疫反應。

三位得主的突破性發現與創新技術，是SARS-COV-2疫苗能被快速開發的關鍵。且這些技術不僅徹底改變了疫苗學，更是蛋白質 療法的典範轉移，正式宣告以RNA為療法的醫學新時代來臨。

唐獎教育基金會說，有別於前者開發時間久、製造經費高，mRNA技術讓細胞成為生產所需抗原或治療性分子蛋白的工廠，不但可大量生產且價格相對便宜，未來還可應用在其他病毒疫苗、個人化精準癌症疫苗、人類免疫缺陷病毒、甚至過敏病等多重疾病的治療領域。

卡塔林·卡里科博士在匈牙利接受教育，並於1985年移居美國，專門研究RNA及其化學合成，使能在體外／體內的細胞中有效生產蛋白質。她有系統且嚴謹地解決了將RNA使用在疫苗學和治療中的許多問題。在1990年代，作為賓夕法尼亞大學的研究副教授，卡里科博士全心投入開發用於蛋白質療法中的體外轉錄信使RNA（mRNA），並試圖了解RNA媒介免疫反應的機制。

2022唐獎生技醫藥獎得主德魯·魏斯曼（Drew_Weissman）。（圖：唐獎教育基金會提供）

她與她的同事德魯·魏斯曼博士一起證明了mRNA會被類鐸受體（TLRs）辨識，從而參與先天性免疫反應。若將mRNA注射到動物體內，會導致嚴重的發炎反應。但若mRNA的核苷經過修飾，如同一些自然存在的RNA，就不會引發這些反應，最終，他們成功找出了重要的核苷修飾，並創造了不會引起發炎的隱形 (stealth) RNA。

卡里科博士從2013年開始與BioNTech RNA Pharmaceuticals藥廠合作，一路從副總到2019年升為資深副總，並參與了BNT疫苗的開發。

德魯·魏斯曼博士是賓夕法尼亞大學疫苗研究的羅伯茨家族教授，他於1997年在該大學開設了他的實驗室，專門研究開發HIV疫苗，也曾在美國國家衛生院從事HIV相關研究。與卡里科博士合作之後，他開始投入以RNA作為疫苗的研究。

他們倆在2005年發表了經過核苷修飾的RNA是非免疫原性的重要發現之後，魏斯曼博士一直積極投入於將該技術應用於開發能抵禦HIV和Zika病毒等病毒感染之RNA疫苗。身為免疫學專家，魏斯曼博士和卡里科博士的合作促成了這些重要發現，他們共同擁有非免疫原性、經核苷修飾的RNA應用之美國專利，更為BNT及Moderna疫苗奠定了基礎。

2022唐獎生技醫藥獎得主彼得·庫利斯（Pieter_Cullis）。（圖：唐獎教育基金會提供）

唐獎教育基金會說，物理學博士的彼得‧庫利斯是脂質奈米顆粒的開發先鋒，也是英屬哥倫比亞大學的教授，更是從分子層面研究膜結構和功能以開發有效治療藥劑的領導者。他製造由PH值調控的陽離子化非對稱性雙層脂質，能包覆帶陰離子的大分子如DNA、 RNA，並透過調控PH值使核酸藥物被包裹、儲存或釋放至人體細胞。這對於開發RNA疫苗至關重要，因為RNA非常不穩定，且難以有效地傳送到細胞中。他透過使用模型膜系統來研究脂質在膜中的作用，該系統促成了工程脂質體奈米顆粒（LN或LNP）系統，能傳送常規與核酸基底的藥物。

唐獎教育基金會說，庫利斯博士的經典論文每篇都被引用超過2000次，且大部分FDA獲准或用於緊急醫療用途的脂質奈米顆粒都依賴於他的技術。庫利斯博士的新技術使他成為11家公司的創辦人。2014年，他開始與魏斯曼博士合作，當時其正在和BioNTech合作開發RNA疫苗，他們需要庫利斯博士在傳送系統方面的專業知識。