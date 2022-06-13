口罩悶熱、磨擦可能使青春痘惡化 醫：須正確清潔皮膚

大里仁愛醫院皮膚科主治醫師江品萱說，近兩年因疫情，配戴口罩時間增加，其造成的悶熱、摩擦及壓迫可能會惡化或誘發青春痘及酒糟性皮膚炎。（圖：大里仁愛醫院提供）

1名27歲男性，從高中開始臉上反覆長了嚴重囊腫型青春痘，因課業繁重，沒有辦法好好的規律治療，造成人際與心理壓力。最近有了心儀對象，開始在意「面子」問題，才請救醫師的協助助，經醫師診斷後請他配合口服A酸、抗生素及接受局部注射治療，狀況才獲改善。

台中大里仁愛醫院皮膚科主治醫師江品萱說，近兩年因疫情 ，配戴口罩 時間增加，其造成的悶熱、摩擦及壓迫可能會惡化或誘發青春痘及酒糟性皮膚炎，更需正確的清潔皮膚，以及適度拿下口罩讓肌膚休息、加強保濕維持皮膚屏障的完整。

配戴口罩時間增加，其造成的悶熱、摩擦及壓迫可能會惡化或誘發青春痘及酒糟性皮膚炎。（圖：大里仁愛醫院提供）

她說，青春痘又名痤瘡，顧名思義好發於青少年，在12到25歲族群中約有百分之85的比率有青春痘的困擾。然而，青春痘可以發生在任何年齡層，在大於50歲的成年人中，仍有約7%男性及15%女性有痤瘡的困擾。主要致病原為賀爾蒙改變，和毛孔角化異常、皮脂腺分泌旺盛，加上臉上共生細菌痤瘡桿菌增生，造成毛孔阻塞與發炎，進而產生粉刺、丘疹與膿皰。

江品萱說，青春痘可以想成是年輕人的慢性疾病，無法在短期內根治，治療的目的在於減少併發症痘疤的產生。痘疤治療並不簡單，需經過多次的複合式療程，如雷射、化學換膚、皮下剝離、填充物治療甚至手術 ，方能慢慢改善。

另一個容易與青春痘混淆的疾病為「酒糟性皮膚炎」，或稱「玫瑰斑」其病因複雜，紫外線、熱、辛辣食物刺激、飲酒等皆可能造成玫瑰斑惡化。好發年紀較青春痘稍稍年長。

江品萱說，除了和痤瘡一樣可能出現丘疹與膿皰，臉頰還可能如玫瑰花瓣般，呈現持續或暫時性泛紅，合併灼熱刺痛或眼睛症狀。嚴重者甚至出現橘皮樣的酒糟鼻瘤，嚴重影響外觀。治療根據臨床症狀及病因有相對應的口服或塗抹藥物，泛紅及血管擴張或酒糟鼻瘤可以搭配血管雷射或脈衝光等做進一步的控制。