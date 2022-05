英女王慶白金禧 佳士得將展安迪沃荷肖像版畫

歡慶英女王在為70週年,佳士得將展出兩幅由安迪沃荷創作的英女王肖像。(圖:佳士得提供)

英國女王 伊莉莎白二世今年歡慶登基滿70年,成為英國歷史上首位慶祝「白金禧年」的君主,也是史上在位最久的女性君主。緊接在6月的慶祝假期過後,佳士得(Christie's)將於倫敦展出普普藝術大師安迪沃荷(Andy Warhol)於1985年創作的版畫系列「Reigning Queens」(在位女王)中的兩幅英國女王伊莉莎白二世肖像,自6月6日起至6月15日止,屬於「London Now」拍前預展「The Art of Literature: Auction Highlights Exhibition」的一部分。

沃荷的「Reigning Queens」系列版畫主角為4位當時在位的女性君主,包括英國女王伊莉莎白二世、丹麥女王瑪格麗特二世(Queen Margarethe II of Denmark)、史瓦濟蘭女王恩彤碧(Queen Ntombi Twala of Swaziland)、以及荷蘭女王碧翠絲(Queen Beatrix of the Netherlands)。此系列版畫共創作了兩版,一版是標準的40版,一版是稱為「皇家 版」(Royal Edition)的30版,撒有鑽石粉末的版本。此次佳士得展出的紅色和藍色背景版是就是屬於撒有鑽石粉末的皇家版本。沃荷的英女王版畫肖像是以1977年女王歡慶登基「銀禧」時由御用攝影師Peter Grugeon拍攝的官方公關照為藍本。

沃荷的作品一直深受市場歡迎,在5月初的佳士得紐約拍賣 上,「槍擊瑪麗蓮─鼠尾草藍版」(Shot Sage Blue Marilyn)甫以1.95億美金天價成交。此次展出的兩幅英女王版畫將登上佳士得倫敦於7月1日舉辦的戰後及當代藝術拍賣。