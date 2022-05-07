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母愛不分物種 橘貓媽媽接手哺育非親生6寶

中央社 高雄7日電
一隻受傷的懷孕流浪貓雖順利生下6隻小貓，但卻因營養不良無法餵奶；所幸一隻剛生產的母貓挺身哺育，每天在餵完自己的孩子後，又幫忙餵食非親生的6隻貓寶寶。台灣動物緊急救援小組提供
一隻受傷的懷孕流浪貓雖順利生下6隻小貓，但卻因營養不良無法餵奶；所幸一隻剛生產的母貓挺身哺育，每天在餵完自己的孩子後，又幫忙餵食非親生的6隻貓寶寶。台灣動物緊急救援小組提供

明天是母親節，台灣動物緊急救援小組救回一隻受傷的懷孕浪浪，順利生下6隻小貓，但卻因營養不良無法餵奶；幸收容中心另隻剛生產母橘貓挺身哺育，令人讚嘆母愛真偉大。

動物緊急救援小組指出，日前在屏東一處社區救出一隻懷孕卻受傷流浪黑貓媽媽，將牠救回動物醫院安置待產，並在4月底生下包括虎斑在內6隻貓寶寶；但因母貓在外流浪，營養極度不良，奶水不足無法哺乳，讓救援志工非常擔心。

所幸，收容中心有另一隻剛生產的橘貓媽媽奶水充足，不僅發揮母愛將6隻貓寶寶視如己出，還每天在哺育完自己的孩子後，又哺育另外6隻隔壁貓寶寶，讓救援志工看了好感動，直呼「母愛真偉大！」

動物緊急救援小組發言人倪京台說，在過去20多年救援歲月中，曾目睹多起流浪貓狗媽媽展現母愛真實故事。例如救援團隊曾在高雄興達港工地營救一隻流浪狗媽媽，為了保護剛出生在貨櫃下一窩幼犬，用肉身阻擋吊車前進，並大聲吠叫求救，場面令人動容。

另外，倪京台提及數年前和救援團隊到台中山區救援，親眼看見狗媽媽為了將孩子移到安全位置，用嘴刁著狗寶寶，多次來回在危險的山坡間，令人看了感動又心酸，直呼「母愛不分物種、天下的媽媽都是一樣的、動物界的母愛同樣令人感動！」

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