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谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

服裝靈感參考自由女神？布萊克萊佛莉在紅毯上演變裝秀

記者吳曉涵／綜合報導
(取材自Instagram)
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被稱為「時尚奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）2日登場，延續去年「In America: A Lexicon of Fashion（在美國：時尚的詞彙）」，今年展覽主題為「In America: An Anthology of Fashion」（在美國：時尚的選集），繼續將焦點放在美國經典風格。而晚宴的dress code也以「Gilded Glamour鍍金魅力」，希望帶大家回到在美國南北戰爭後，從1870年代到1900年的「鍍金時代」。

「鍍金時代」盛行的時尚風潮基本上就是以華麗的正式服裝為主，精細的裝飾和處理技法越多越好，像是層次、褶皺、蝴蝶結、蕾絲、刺繡、流蘇、羽毛等等，顏色大多偏愛濃郁的深色調。誇張的剪裁像是羊角袖、荷葉邊蓬袖、曳地大蓬裙、馬甲束腰等等，都備受歡迎。到了整個時代的最後十年，因為運動、戶外活動的需求，正式感就沒那麼強烈，鐘形裙、襯衫和長裙的混搭蔚為風潮。

今年許多與會明星在衣著上都非常認真，穿出契合「Gilded Glamour鍍金魅力」的風格。其中穿著GUCCI的眾星們幾乎人人都是模範生，像是怪奇比莉（Billie Eilish）的爆乳馬甲裝，蕾絲長袖和胸前的花朵點綴以及復古的長裙，活像從畫中走出來的人物。

怪奇比莉的GUCCI爆乳馬甲裝，蕾絲長袖和胸前的花朵點綴以及復古的長裙，活像從畫...
怪奇比莉的GUCCI爆乳馬甲裝，蕾絲長袖和胸前的花朵點綴以及復古的長裙，活像從畫中走出來的人物。(美聯社)

而潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）的酒紅色亮片蛇型寶石裝飾禮服，還以帽飾點綴出隆重又講究的氣派，完成度相當高。

潔西卡雀絲坦的GUCCI酒紅色亮片蛇型寶石裝飾禮服，還以帽飾點綴出隆重又講究的氣...
潔西卡雀絲坦的GUCCI酒紅色亮片蛇型寶石裝飾禮服，還以帽飾點綴出隆重又講究的氣派，完成度相當高。(取材自Instagram)

本屆聯合主席布萊克萊佛莉（Blake Lively）選穿愛牌VERSACE訂製服，原本非常典雅夢幻的巨型蝴蝶結裝飾一拆掉，瞬間融入裙擺並且帶來更重的份量感。還讓禮服從原本的香檳粉紅色變成天空藍色，更很脫掉原本的手套露出內裡呼應變色裙擺的手套，可說是超級用心。據了解，這套設計靈感來自自由女神像。

布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服。（美聯社）
布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服。（美聯社）

布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服，變色設計靈感來自自由女神像。(取材自t...
布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服，變色設計靈感來自自由女神像。(取材自twitter)

同樣穿VERSACE服裝的還有吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），她以品牌特別打造的羽絨大衣重現1800年代女性衣著風格，特別是以一種稱為「dolman」的外套廓形所延伸而成的。內裏的超辣馬甲、乳膠褲裝則是品牌近幾季最當紅的設計。

吉吉哈蒂德穿VERSACE特別打造的羽絨大衣重現1800年代女性衣著風格，特別是...
吉吉哈蒂德穿VERSACE特別打造的羽絨大衣重現1800年代女性衣著風格，特別是以一種稱為「dolman」的外套廓形所延伸而成的。內裏的超辣馬甲、乳膠褲裝則是品牌近幾季最當紅的設計。(美聯社)

超模坎達爾珍娜（Kendall Jenner）身穿PRADA訂製的黑色禮服，超辣的透視網衣上身搭配皺摺荷葉邊大蓬裙，氣勢驚人。

超模坎達爾珍娜身穿PRADA訂製的黑色禮服，超辣的透視網衣上身搭配皺摺荷葉邊大蓬...
超模坎達爾珍娜身穿PRADA訂製的黑色禮服，超辣的透視網衣上身搭配皺摺荷葉邊大蓬裙，氣勢驚人。(取材自Instagram)

好久不見的卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），則是以DIOR紅色雙排扣褲裝現身，看似帥氣的中性風衣脫掉外套驚喜原來藏在裡面。她將身體塗成金色，連胸貼也是金色的，頗有少林寺十八銅人的味道。

好久不見的卡拉迪樂芬妮，以DIOR紅色雙排扣褲裝現身。(圖：DIOR提供)
好久不見的卡拉迪樂芬妮，以DIOR紅色雙排扣褲裝現身。(圖：DIOR提供)

卡拉迪樂芬妮外套脫掉後，露出塗成金色的身體，連胸貼也是金色的。(路透)
卡拉迪樂芬妮外套脫掉後，露出塗成金色的身體，連胸貼也是金色的。(路透)

新版貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）選穿MOSCHINO的深紫色緞面禮服，禮服上的珍珠裝飾和珍珠項鍊一起營造出古典貴氣，也讓人過目難忘。

除了金卡戴珊（Kim Kardashian）的夢露裝之外，今年同樣以華麗斗篷搭配出性感造型的還有海莉比柏（Hailey Bieber），她穿著Saint Laurent的白色細肩絲緞禮服，搭配白色鴕鳥毛斗篷，展現慵懶奢華感，裙擺開衩到幾乎要露出大腿根部的設計也相當性感。

海莉比柏穿著Saint Laurent的白色細肩絲緞禮服，搭配白色鴕鳥毛斗篷，展...
海莉比柏穿著Saint Laurent的白色細肩絲緞禮服，搭配白色鴕鳥毛斗篷，展現慵懶奢華感，裙擺開衩到幾乎要露出大腿根部的設計也相當性感。(圖：Saint Laurent提供)

Met Gala的大家長安娜溫圖（Anna Wintour）再次以香奈兒服裝現身活動，銀色亮片刺繡羽毛裝貴氣優雅，她在標誌性的髮型上加了一頂皇冠，增添了一絲可愛俏皮的感覺。

Met Gala的大家長安娜溫圖再次以香奈兒服裝現身活動，銀色亮片刺繡羽毛裝貴氣...
Met Gala的大家長安娜溫圖再次以香奈兒服裝現身活動，銀色亮片刺繡羽毛裝貴氣優雅，她在標誌性的髮型上加了一頂皇冠，增添了一絲可愛俏皮的感覺。(美聯社)

新生代超模凱亞葛柏（Kaia Gerber），則是選擇Alexander McQueen的訂製款金屬亮片刺繡斜紋真絲薄紗禮服，搭配古董銀色髮夾，展現火辣又甜美的混搭風。

新生代超模凱亞葛柏，選擇Alexander McQueen的訂製款金屬亮片刺繡斜...
新生代超模凱亞葛柏，選擇Alexander McQueen的訂製款金屬亮片刺繡斜紋真絲薄紗禮服，搭配古董銀色髮夾，展現火辣又甜美的混搭風。(取材自Instagram)

凱特摩絲（Kate Moss）穿BURBERRY西裝概念打造的禮服，優雅中帶帥氣。

凱特摩絲穿BURBERRY西裝概念打造的禮服，優雅中帶帥氣。(圖：BURBERR...
凱特摩絲穿BURBERRY西裝概念打造的禮服，優雅中帶帥氣。(圖：BURBERRY提供)

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