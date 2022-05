服裝靈感參考自由女神？布萊克萊佛莉在紅毯上演變裝秀

(取材自Instagram)

被稱為「時尚 奧斯卡」的大都會 藝術博物館慈善晚宴(Met Gala )2日登場,延續去年「In America: A Lexicon of Fashion(在美國:時尚的詞彙)」,今年展覽主題為「In America: An Anthology of Fashion」(在美國:時尚的選集),繼續將焦點放在美國經典風格。而晚宴的dress code也以「Gilded Glamour鍍金魅力」,希望帶大家回到在美國南北戰爭後,從1870年代到1900年的「鍍金時代」。

「鍍金時代」盛行的時尚風潮基本上就是以華麗的正式服裝為主,精細的裝飾和處理技法越多越好,像是層次、褶皺、蝴蝶結、蕾絲、刺繡、流蘇、羽毛等等,顏色大多偏愛濃郁的深色調。誇張的剪裁像是羊角袖、荷葉邊蓬袖、曳地大蓬裙、馬甲束腰等等,都備受歡迎。到了整個時代的最後十年,因為運動、戶外活動的需求,正式感就沒那麼強烈,鐘形裙、襯衫和長裙的混搭蔚為風潮。

今年許多與會明星在衣著上都非常認真,穿出契合「Gilded Glamour鍍金魅力」的風格。其中穿著GUCCI的眾星們幾乎人人都是模範生,像是怪奇比莉(Billie Eilish)的爆乳馬甲裝,蕾絲長袖和胸前的花朵點綴以及復古的長裙,活像從畫中走出來的人物。

怪奇比莉的GUCCI爆乳馬甲裝,蕾絲長袖和胸前的花朵點綴以及復古的長裙,活像從畫中走出來的人物。(美聯社)

而潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)的酒紅色亮片蛇型寶石裝飾禮服,還以帽飾點綴出隆重又講究的氣派,完成度相當高。

潔西卡雀絲坦的GUCCI酒紅色亮片蛇型寶石裝飾禮服,還以帽飾點綴出隆重又講究的氣派,完成度相當高。(取材自Instagram)

本屆聯合主席布萊克萊佛莉(Blake Lively)選穿愛牌VERSACE訂製服,原本非常典雅夢幻的巨型蝴蝶結裝飾一拆掉,瞬間融入裙擺並且帶來更重的份量感。還讓禮服從原本的香檳粉紅色變成天空藍色,更很脫掉原本的手套露出內裡呼應變色裙擺的手套,可說是超級用心。據了解,這套設計靈感來自自由女神像。

布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服。(美聯社)

布萊克萊佛莉選穿愛牌VERSACE訂製服,變色設計靈感來自自由女神像。(取材自twitter)

同樣穿VERSACE服裝的還有吉吉哈蒂德(Gigi Hadid),她以品牌特別打造的羽絨大衣重現1800年代女性衣著風格,特別是以一種稱為「dolman」的外套廓形所延伸而成的。內裏的超辣馬甲、乳膠褲裝則是品牌近幾季最當紅的設計。

吉吉哈蒂德穿VERSACE特別打造的羽絨大衣重現1800年代女性衣著風格,特別是以一種稱為「dolman」的外套廓形所延伸而成的。內裏的超辣馬甲、乳膠褲裝則是品牌近幾季最當紅的設計。(美聯社)

超模坎達爾珍娜(Kendall Jenner)身穿PRADA訂製的黑色禮服,超辣的透視網衣上身搭配皺摺荷葉邊大蓬裙,氣勢驚人。

超模坎達爾珍娜身穿PRADA訂製的黑色禮服,超辣的透視網衣上身搭配皺摺荷葉邊大蓬裙,氣勢驚人。(取材自Instagram)

好久不見的卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne),則是以DIOR紅色雙排扣褲裝現身,看似帥氣的中性風衣脫掉外套驚喜原來藏在裡面。她將身體塗成金色,連胸貼也是金色的,頗有少林寺十八銅人的味道。

好久不見的卡拉迪樂芬妮,以DIOR紅色雙排扣褲裝現身。(圖:DIOR提供)

卡拉迪樂芬妮外套脫掉後,露出塗成金色的身體,連胸貼也是金色的。(路透)

新版貓女柔伊克拉維茲(Zoë Kravitz)選穿MOSCHINO的深紫色緞面禮服,禮服上的珍珠裝飾和珍珠項鍊一起營造出古典貴氣,也讓人過目難忘。

除了金卡戴珊(Kim Kardashian)的夢露裝之外,今年同樣以華麗斗篷搭配出性感造型的還有海莉比柏(Hailey Bieber),她穿著Saint Laurent的白色細肩絲緞禮服,搭配白色鴕鳥毛斗篷,展現慵懶奢華感,裙擺開衩到幾乎要露出大腿根部的設計也相當性感。

海莉比柏穿著Saint Laurent的白色細肩絲緞禮服,搭配白色鴕鳥毛斗篷,展現慵懶奢華感,裙擺開衩到幾乎要露出大腿根部的設計也相當性感。(圖:Saint Laurent提供)

Met Gala的大家長安娜溫圖(Anna Wintour)再次以香奈兒服裝現身活動,銀色亮片刺繡羽毛裝貴氣優雅,她在標誌性的髮型上加了一頂皇冠,增添了一絲可愛俏皮的感覺。

Met Gala的大家長安娜溫圖再次以香奈兒服裝現身活動,銀色亮片刺繡羽毛裝貴氣優雅,她在標誌性的髮型上加了一頂皇冠,增添了一絲可愛俏皮的感覺。(美聯社)

新生代超模凱亞葛柏(Kaia Gerber),則是選擇Alexander McQueen的訂製款金屬亮片刺繡斜紋真絲薄紗禮服,搭配古董銀色髮夾,展現火辣又甜美的混搭風。

新生代超模凱亞葛柏,選擇Alexander McQueen的訂製款金屬亮片刺繡斜紋真絲薄紗禮服,搭配古董銀色髮夾,展現火辣又甜美的混搭風。(取材自Instagram)

凱特摩絲(Kate Moss)穿BURBERRY西裝概念打造的禮服,優雅中帶帥氣。