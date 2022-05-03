Met Gala亞洲面孔 鄭浩妍秀LV辣裝 還有楊紫瓊陳靜…

今年Met Gala的LV大軍。圖／摘自IG

今年參與Met Gala 的亞洲面孔，除了《媽的多重宇宙 》的楊紫瓊之外，還有《魷魚遊戲》的鄭浩妍、《永恆族 》的陳靜等人。鄭浩妍身為Louis Vuitton（LV）品牌大使，當然選擇LV的服飾現身會場，而陳靜向來跟LV關係也不錯，同樣以LV的設計作為今年Met Gala的造型首選。

LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière表示，今年他想要展現「設計應該經久耐用」的理念，響應環保、永續潮流，所以包括鄭浩妍、陳靜在內於本屆活動中穿LV服飾的所有明星，都選擇的是典藏作品或是之前穿過的單品。

首次參與Met Gala的鄭浩妍穿了一件LV 2017年渡假系列的深藍色麂皮短洋裝現身，這件衣服在胸前和接近腰間的部位都以鏤空剪裁展現變化，小秀性感，搭配黑色長靴增添帥氣。而她的波浪髮型則是配合今晚「Gilded Glamour鍍金時代魅力」dress code的重點，展現隨心所欲的狂放姿態。而陳靜穿的則是2022春夏系列的禮服，外搭2020早春的斗篷。誇張的裙擺也展現出鍍金年代的輝煌氣派。

今年LV大軍還包括穿上白色羽毛洋裝的艾瑪史東、帥氣褲裝的Chloë Moretz。其中艾瑪史東的洋裝也有特別意義—是Nicolas Ghesquière當初為她量身定做，她曾在自己婚禮中穿過的小洋裝。