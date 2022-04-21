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「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因

聯合新聞網 / 綜合報導
中國一名網紅生13年生7胎。(取材自抖音)
中國一名網紅生13年生7胎。(取材自抖音)

中國2021年以前長期實施計劃生育，超生即須繳納社會扶養費，依照不同地區，每胎從5萬至35多萬人民幣不等。然而，一位網紅不惜支付上百萬人民幣的社會扶養費，也要生育7名子女，甚至直言「還可以再生！」

現年36歲的網紅張榮榮，2019年因升格當「七寶媽」在網上爆紅，甚至曾一次接到一百多條10萬人民幣的廣告邀約。她經常在抖音分享與七個孩子的生活片段，大談自身育兒經驗，影片中可看到孩子們按年齡排隊領紅包、與七個孩子一起逛超市、一次料理七個孩子晚飯等等畫面。

據張榮榮親述，她20歲便與丈夫成婚，13年內生了7個孩子。頭3年分別產下一女、一男，和一對雙胞胎男嬰。本沒有計劃繼續生育的她，意外在2016年再度懷孕，儘管婆家擔憂其身體不堪負荷，但看見二兒子相當期待弟妹的誕生，其不顧家人反對生下第五胎男孩。而後在2018、2019年又陸續產下一女、一男。截至2019年，她一共誕下5個兒子、2個女兒。

她不諱言道，由於丈夫是北京大學畢業、智商高達140的精英，加上自己顏值不錯，不生就浪費了。且據今日頭條報導，其丈夫家境優渥，她自身也經營自創品牌，跨足化妝品、珠寶和服裝業，經濟無虞才讓她能放心生育。

許多網友見此紛紛表示羨慕，「生娃要有錢，像這樣的家庭就適合了」、「這是家裡有礦」、「我要有七個孩子我就餓死了」、「如果可以我也想生那麼多孩子」、「徹徹底底的炫富」、「有錢人」。

不過也有網友認為當七寶媽實在太辛苦了，「孩子可愛，但妳確實太辛苦了」、「這肚子得成怎樣了？」、「每年都在懷孕與坐月子之間」。

北京 計劃生育 抖音

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