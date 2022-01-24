立陶宛要賣CIA黑獄 恐怖分子嫌疑犯曾在此遭嚴刑逼供

立陶宛政府即將出售美國中央情報局（CIA）在該國設立的「黑獄」。路透

立陶宛 即將出售首都維爾紐斯郊區的一處兩層樓建築，該建築為美國中央情報局（CIA ）在立陶宛設立的黑獄所在地。

負責處理國家不再需要的資產的政府房地產基金24日表示，準備以未知的價格出售惡名昭彰的前「黑獄」，站點代號為「紫羅蘭」（Violet）。

作為華府秘密「非常規引渡」計畫的一部分，來自阿富汗和伊拉克的伊斯蘭激進分子嫌疑犯會被抓獲並關押在美國以外的監獄。這座擁有10個房間的建築在2005年和2006年被用作拘留中心。

於2010年領導立陶宛議會對這座黑獄進行調查的艾努沙斯卡斯（Arvydas Anusauskas） 向路透表示，在沒有窗戶和有隔音的房內，「人們可以為所欲為。那裡到底發生了什麼事，我們無法確定」。

2018年歐洲人權法院認定，立陶宛曾設有美國CIA黑獄，違反禁止酷刑、非法拘禁的歐洲人權公約，要求向恐怖分子嫌疑犯祖貝達（Abu Zubaydah），支付10萬歐元的賠償金，而立陶宛政府已支付這筆費用。

據報導，祖貝達在911 事件發生6個月後於巴基斯坦被捕，中情局及美國政府聲稱他是凱達組織的高階成員，並對他實施酷刑，包括一個月內被水刑83次、遭受感官和睡眠剝奪、單獨監禁和被強烈光線和噪音折磨等，最後事實證明，他不是該組織的成員，也從未被控參與911事件，因此被美國無罪拘留超過20年。