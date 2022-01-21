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英女王找兼職管家 1周工作20小時 時薪僅12美元

中央社／倫敦21日綜合外電
英國女王伊莉莎白二世。（路透）
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

想投入管家行業的人聽到這個消息會很興奮，英國女王伊莉莎白二世在蘇格蘭愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）正在找兼職管家，但薪水或許差強人意。

「每日快報」（Daily Express）報導，英國王室開出的職缺「助理管家」一周工作20小時，時薪9.5英鎊（約12美元）。

徵才資訊寫道，擁有管家或接待工作經歷會有優勢，但非必要，王室更在意的是積極態度和應對新挑戰的能力。新人將加入一個專業團隊，確保女王的住所能以最高標準呈現。

這份工作將有在職訓練等種種福利。日常工作包括保養、清潔與保護王宮的內部裝潢與女王財產。

徵才廣告寫道：「這份工作將能累積你在管家行業的技巧與資歷。加入我們的職業團隊，你的工作包括保養、清潔與保護一系列裝潢與物品，確保它們以最佳姿態呈現。」

根據皇家收藏信託（Royal Collection Trust），荷里路德宮占地4公頃，絕大部分用地是花園，王宮內部有289個房間、387扇窗戶，106名員工。

荷里路德宮每年最大盛會是花園派對，派對上估計供應約1萬5000杯茶、9000份草莓塔以及7000份三明治給8000名來賓。

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