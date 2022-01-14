成績都隨便打 美教授稱學生是疾病載體 超慘下場曝光

美國密西根州費瑞斯州立大學教授梅勒日前在YouTube發布課堂導論影像，但內容不僅髒話滿天飛，還聲稱自己隨便打成績，又抨擊學生們是「疾病載體」，現已被下令停職靜候調查。畫面翻攝：YouTube/Barry Mehler

美國密西根州一位大學教授日前在YouTube發布課堂導論影像，但內容不僅髒話滿天飛，還聲稱自己隨便打成績，又抨擊學生們是「疾病載體」，現已被下令停職靜候調查。

美聯社報導，當事人梅勒（Barry Mehler）任教於密州大急流市（Big Rapids）的費瑞斯州立大學（Ferris State University）。從影像可見，他戴著N95口罩 與一個太空人 風格的頭盔現身，先大談駱駝牌香菸，還播放一隻黑白廣告，隨後就開始暴走發言。

根據影像與「排毒版」逐字稿，梅勒指他跟學生見面時，就會戴著那一個配備空氣過濾器的300美元頭盔，藉此保護師生雙方免於感染致命新冠病毒，接著放話稱自己是工會成員和終身教授，所以沒有一個校務行政人員會來告訴他怎麼教書，如果學生們想去找院長投訴就請便，反正他今年年底就要退休 ，根本不用再去在乎了。

梅勒表示，「你們這些人對我來說只是疾病載體，我不想要靠近你們，所以保持你們他X的距離」，並稱學生們不需要親自到教室，「因為我要戴上這個…頭盔以便保持活命，我將不在課堂接受提問」。他說，「我甚至不想知道你們的名字，我只看著號碼打成績，這是天意怎麼運作的…把你們的抱怨帶給上帝，祂授禮（Ordained）這個系統，不是我」。

梅勒還告訴學生，他們對於成績「絕對無能為力」，但接著又說「拿到一個A所需的一切」可在課堂網站找到，「我打成績的系統是基於喀爾文主義預定論，我認為啦，如果這對美國夠好，對我就夠好，印地安人並非因為他們失敗而輸了，他們嘗試過一切而毫無作用…你們都被預定要輸，就像印地安人一樣」。

費瑞斯州立大學校長艾斯勒（David Eisler）說他對梅勒發布的影像深感震驚與膽寒，「這是褻瀆、冒犯及令人不安，絕不反映本校或其價值」。梅勒已被下令停職，靜候他的行為接受調查，並沒有回應徵求評論的電郵。