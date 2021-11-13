全球最豪邁 倫敦點亮百萬盞聖誕燈飾 拚疫後復甦

倫敦知名的攝政街12日晚間點亮聖誕燈飾。(美聯社)

西倫敦 鬧區12日晚間同時亮起超過百萬顆燈泡，市府說這是全球、也是倫敦最大規模的聖誕點燈。倫敦市長沙迪克汗說，倫敦向全世界張開雙臂，疫後復甦「就從今年聖誕節 開始」。

12日晚間近6時30分，英國倫敦著名地標比卡迪里廣場（Piccadilly Circus）突然響起一陣驚呼，原來是面對廣場的巨型戶外電視螢幕開始倒數10秒，接著出現「今年聖誕西區限定」（Only in the West End…This Christmas）等字樣。沙迪克汗（Sadiq Khan）低調現身，但很快引來廣場人群簇擁圍觀，搶著和他交談、自拍。

這是倫敦市政府給民眾和遊客的「驚喜」，市府人員說，不事先公開是為了避免大規模群聚。

倫敦牛津街的聖誕燈飾12日晚間點亮。(美聯社)

比卡迪里廣場及鄰近的牛津街（Oxford Street）、攝政街（Regent Street）、龐德街（Bond Street）、列斯特廣場（Leicester Square）、聖詹姆士區（St James’s）等高級商店、餐廳、劇院、美術館林立的街區，在倒數活動後，一同點亮數座大型燈光藝術裝置的百萬餘顆燈泡，約20條街道頓時湧現佳節氣氛。

儘管疫情 未歇，西倫敦鬧區依然人車川流不息。

倫敦市政府表示，歷經18個月疫情考驗及去年聖誕節的聚會管制，今年西倫敦首度大串連，總計50處場所13日起展開6週的行銷推廣活動，要邀請英國國內外民眾親自體驗只有西倫敦能提供的獨特享受。

西倫敦鬧區12日晚間點亮聖誕燈飾，圖為南莫爾頓街。(美聯社)

市府條列在西倫敦慶祝聖誕的50大必辦事項，包括造訪賽福居（Selfridges）聖誕市集、全球最古老的玩具店「漢姆利」（Hamleys）、全球歷史最悠久書店「哈查茲」（Hatchards），以及到倫敦大劇院（London Coliseum）欣賞應景芭蕾舞劇「胡桃鉗」（The Nutcracker）。

或者前往有300多年歷史的高級食品百貨「福南梅森」（Fortnum & Mason）喝英式下午茶；到法國香檳品牌「伯蘭爵」（Bollinger）在全球開設的第一家酒吧，想像自己就是鍾情伯蘭爵的007情報員詹姆士龐德（James Bond）。

沙迪克汗接受中央社等外媒聯訪時說，想透過前所未見的大型點燈活動向全世界宣告，「倫敦向大家開放」、「來倫敦過聖誕吧」。他說，西倫敦有很棒的商店、酒吧、旅館等，但至今仍未從疫情衝擊復原。

「聖誕節象徵希望、樂觀、正向」，沙迪克汗說，倫敦向世界展現自己正在恢復元氣。倫敦在歷史上能從瘟疫、大火，甚至第二次世界大戰納粹德軍的「大轟炸」（The Blitz）重新站起，自然也能從疫情復原，疫後復甦「就從今年聖誕節開始」。他預告，市府未來幾天還會推出新活動。

根據官方資料，為落實環境永續，12日晚間在西倫敦點亮的燈光裝置皆採用最先進的LED燈，較傳統燈泡節省約75%能源。