雙拼好驚喜？男打開外送餐盒傻眼 滿滿「吃剩的披薩」

英國 42歲男性戴維斯(Darren Davies)日前點必勝客外送餐,打開餐盒發現裡面竟裝著「吃剩的披薩」。

戴維斯說盒裡裝的明顯不是剛烤好的披薩,而是兩種不同口味,又乾又不新鮮、吃剩的披薩。戴維斯立即致電必勝客,對方解釋不小心將內用客人吃剩的披薩出錯給戴維斯,感到非常抱歉。

戴維斯氣憤提到這種事不該發生,何況現在正值疫情 期更是不可原諒。

必勝客表示,戴維斯若能來店裡一趟,他們願意再提供一個新披薩給他,但戴維斯當時沒有時間所以拒絕這項提議。

隔天戴維斯將吃剩的披薩還給必勝客,收到一張賠償的禮券,外送公司也退了15.07英鎊(約20美元)給他。

必勝客發言人指出,目前正協同外送公司調查此事件,也全額賠償了戴維斯,並強調「這只是獨立案件,必勝客非常重視顧客的健康和安全。」

I just got this delivered via just eat! Please see below for a further info! pic.twitter.com/CHSt62K3me