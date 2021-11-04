網紅柴犬「賣身抵債」500元起拍 狂飆16萬成交

在寵物學校生活的柴犬「登登」。(取材自新京報)

中國 一隻名為「登登」的柴犬近日成為網紅，因北京 朝陽法院決定以司法拍賣 的方式，為其找個家，結果市場價、起拍價均為500元人民幣的登登，最終竟以16萬元人民幣(約2.5萬美元)成交。

綜合媒體報導，拍賣頁面顯示，登登身高約40厘米，體長50厘米，體重約14公斤，即將8歲，已絕育，目前寄存於北京寵樂會信息服務中心。現代快報報導，登登4歲時即被肖姓主人送到寄養中心，一住就是1300多天，期間肖男拖欠了6萬多元(人民幣，下同)寄養費。朝陽法院的法官為此多次打電話、張貼公告，但始終聯繫不上肖男。

由於中心支出日益增加，北京朝陽法院遂在2018年11月對登登進行首次司法拍賣，當時由於法院拍賣寵物不常見，登登旋即成為網紅。不過遠在海外的肖男此時卻主動聯繫了法官，並支付了寄養費、狗糧費等，拍賣遂被撤銷。然而和解後，肖男未按期接走登登，繼而又產生了新的寄養費用，朝陽法院於是近日決定對登登再次上拍。

法院3日在阿里拍賣平台對登登進行公開拍賣，其市場價、起拍價均為500元，然而讓人想不到的是，拍賣價格竟從500元一路飆升，至4日下午2時37分，經過664次競價、267次延時後終於成交，成交價達16萬元。

這場拍賣總共吸引480人報名，15萬7640次圍觀。