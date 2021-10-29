中國「最早網紅」神似金城武 12年後還在賣燒餅

燒餅帥哥當年模樣。(取材自微博)

2009年在中國 相當火紅的「燒餅帥哥」包建斌，由於他的外型神似黃曉明、金城武，當年他帥氣賣燒餅的照片也在網路上瘋傳，堪稱是中國最早的網紅。近日他曝光近況，12年過去了他仍舊在做燒餅，他也透露其背後原因，許多網友看完紛紛激動讚賞。

「燒餅帥哥」目前已經有了一個幸福的家。(取材自微博)

最近中國節目《再次見到你》訪問了曾紅極一時的「燒餅帥哥」包建斌，那時的他上遍各大節目，燒餅生意更因此蒸蒸日上。他當時曾在節目上透露，燒餅在當時已賣出超過100萬個，許多民眾也為了一窺他真面目而特地到長沙買燒餅。10多年過去了，如今他已經有了家庭，還是3個孩子的爸。

包建斌28日也在微博 發文，回憶起當年他才剛高中畢業，就跟著爸爸拉著攤車賣燒餅，沒學歷、沒技術，「學了幾個月烙餅，成了這個城市最普通的打工人。」後來網路興起，自己的照片在網路上瘋傳而成了紅人，有人想找他當模特兒、明星，「但我知道，我不是這塊料」並深切領悟「有多大能耐做多大事」，因此一心只想把燒餅生意做好。

燒餅帥哥當年模樣。(取材自微博)

包建斌也向粉絲們透露他的近況，表示目前他已經有了一個幸福的家，也從打工仔變成創業者，「回顧這12年，我更堅信了，不論什麼處境，都不能說自己沒有機會，機會永遠給腳踏實地的人」字裡行間都透露著滿滿的真誠。

一席話也讓網友感觸相當深，紛紛留言大讚：「當時面對那麼大的流量，能清晰地認知『有多大能耐做多大事』，就很…共勉了」、「確實清醒！如果貿然進了娛樂圈，很快會被遺忘和淘汰，就容易迷失」、「機會永遠給腳踏實地的人」、「很正氣的英俊臉龐！」、「難得可貴，不驕不躁」、「當年你還沒火的時候我還偷拍過你，用我炫酷的滑蓋諾基亞 」。