不滿客人要求薯條新鮮現炸 麥當勞員工揭暗黑手法

德安德雷在抖音分享影片，因有客人要求要現炸薯條，他便將已經炸好的薯條放進油鍋裡重新油炸，該舉動也引發網友正反兩極的看法。（圖擷自抖音）

速食店總是要求上餐快速方便，店員也會事先準備好薯條、炸雞的量，以免一時忙不過來。國外一名麥當勞 員工近期在抖音 分享他應對奧客的方法，由於客人要求要新鮮現炸的薯條，而他為了滿足客人的需求，便將已經炸好的薯條丟進油鍋重炸，警告網友當他們要求現炸薯條時，就會得到這樣的結果。

國外一名在麥當勞工作 的男子德安德雷（Deandre Byars），在抖音發布影片後，吸引百萬人觀看，他在影片表示「當你要求麥當勞現炸薯條時」，只見德安德雷將炸好的薯條重新丟進油鍋，幾秒後又迅速撈起，直接端給客人，而他也在文末特別寫道「不要再當奧客」。

影片一出後立刻吸引正反兩方意見，有民眾認為「薯條只要是熱的就好」、「不冷、不要硬掉就好了」、「炸薯條本身就有存放時間，放超過時間就會丟掉，也不用特別要求現炸」、「有些人要現炸又沒耐心」、「要是我也會這樣做太聰明了」。

不過也有網友認為，「幫忙現炸薯條是你的職責吧」、「做好工作很難嗎」、「領薪水就要做好工作吧」、「自己選的工作，卻因為炸薯條就生氣」、「我們這邊的麥當勞根本不可能這樣做，這樣一點都不正派」；德安德雷事後則是反駁表示，他只是不滿顧客要求現炸薯條時的態度，不是指要求現炸薯條這件事。