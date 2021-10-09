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海上漂流29天…2男獲救 只靠椰子柳橙「禱告」續命

中央社／巴布亞紐幾內亞科可波9日綜合報導
兩個索羅門群島居民在海上漂流29天，他們靠著椰子與柳橙果腹，還有禱告存活續命，最後終於在距離巴布亞紐幾內亞海岸400公里外的地方獲救。示意圖，非新聞當事照。（取材自Ingimage）
兩個索羅門群島居民在海上漂流29天，他們靠著椰子與柳橙果腹，還有禱告存活續命，最後終於在距離巴布亞紐幾內亞海岸400公里外的地方獲救。示意圖，非新聞當事照。（取材自Ingimage）

兩個索羅門群島居民在海上漂流29天，他們靠著椰子與柳橙果腹，還有禱告存活續命，最後終於在距離巴布亞紐幾內亞海岸400公里外的地方獲救。

中央社引述法新社報導，索羅門海（Solomon Sea）的海象變幻莫測，兩名男子在這個海域裡的島嶼之間駕船周遊往返，他們9月3日出發，航行約數小時後，兩人駕駛約7公尺長的船隻因天候惡劣而受困。

南吉卡那（Livae Nanjikana）在巴布亞紐幾內亞的波米奧縣（Pomio）告訴索羅門群島廣播公司（Solomon Islands Broadcasting Corporation），他與科洛尼（Junior Qoloni）因「滂沱大雨、烏雲密布且強風肆虐」視野茫茫。

因他們的全球定位系統（GPS）電池沒電並且夜幕低垂，為了節省燃料，他們關掉60匹馬力的發動機。

南吉卡那與科洛尼第一夜被強風豪雨折騰，而風強雨驟使得他們沒有動力的乘船，在茫茫大海裡越漂越遠。

在海上漂流的前9晚，他們靠著行前備妥的柳橙果腹，南吉卡那說，柳橙吃完了，就靠著雨水、椰子「還有我們信靠的上帝」續命存活，「因為我們晝夜不停地禱告」。

南吉卡那表示：「數日後，由於我們禱告再禱告，上帝啟示我們打造航海器具的意念，於是我們使用槳與帆布，造了形狀像桅杆的結構體，並開始順著風的方向航行。」

這段順風之旅帶領他們朝向新不列顛島（New Britain Island），兩人看到遠處有一名漁夫，於是啟動發動機展開最後衝刺，朝向漁夫前進卻燃料用罄。

南吉卡那說：「我們當時朝著那名漁夫大喊大叫，不停揮舞雙手，他發現我們後划船向我們駛近。當漁夫來到我們面前，我們問這裡是哪裡？他回答巴布亞紐幾內亞，我們終於安全了。」

這兩人仍停留在波米奧縣，於此同時，各方正在安排他們返回索羅門群島。

幾內亞

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