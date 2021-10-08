遇水則發？泰餐廳天天被淹 反因「水中用餐」暴紅

「Chaopraya Antique Café」一個招牌特色是老闆口中的「火鍋衝浪」，即每15分鐘就有一艘客船經過，帶起的波浪打向餐廳所在河岸，食客們一邊拿手機拍照，一邊興高采烈地忙著躲避。美聯社

泰國一間河畔餐廳之前遭遇大水，現在更天天被水淹，沒想到因禍得福，變成一個意想不到的外食熱點。只見美食家們蜂擁而至，圍著整個泡在水裡的餐桌而坐，一邊大啖美味餐點，一邊等著體驗老闆口中的「火鍋衝浪」。

美聯社報導，這間名為「Chaopraya Antique Café」的餐廳位於首都曼谷附近的暖武里（Nonthaburi），今年2月開門營業。雖然古色古香的建築及室內裝潢跟周邊環境相得益彰，最後卻反過頭來困擾著老闆。

影片來源：聯合新聞網

「Chaopraya Antique Café」之前經歷長達數月的新冠封城 ，緊接著又遇到劇烈熱帶風暴 及季風大雨，提高河水水位，再加上潮起潮落，結果餐廳天天被淹，但靠著媒體宣傳推波助瀾，現在不僅沒有門可羅雀，反而和以前一樣高朋滿座。

根據記者的觀察，河水越過矮牆後沒過多久，餐廳的第一位客人就上門了。很快的，毫無顧忌的食客們擠滿用餐區，開心地狼吞虎嚥，彷彿在大水中吃飯是再正常不過的事情。

不過，眾多慕名而來的客人們更等著老闆口中的「火鍋衝浪」。從現場畫面可見，每15分鐘就有一艘客船經過，帶起的波浪打向餐廳所在河岸，食客們一邊拿手機 拍照，一邊興高采烈地忙著躲避。

「Chaopraya Antique Café」是電視主持人Titiporn Jutimanon第一次開餐廳，原本還擔心大水影響生意，最後證明多慮了，「客人們的反應非常好，他們很開心，我們能看到客人們享受水中用餐體驗的氛圍。所以，危機化成轉機，鼓勵我們維持餐廳開門，讓客人們開心」。據報「Chaopraya Antique Café」現在變成一間夯店，想來吃飯的民眾必須預約登記。