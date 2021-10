見色忘友就當「死了」 哥兒們為他辦「葬禮」悼友情

英國 一群好哥兒們聚在一起,在葬禮上向好友羅素(Ellis Russell)道別。然而,羅素其實好端端的活在世上,只是最近結交新女友,遠離了朋友圈。多次聚會苦等不到羅素的好友們,便透過這有趣方式悼念逝去的友情。

羅素的好友詹金斯解釋:「以前我們每天都會碰面。但自從羅素交了女友,就只會用WhatsApp 聯繫我們,其餘時間都拿來陪女友和貓,我們不能接受他見色忘友,便為這段『消失的兄弟情』舉辦葬禮,願他安息。」

這群好朋友穿上他們最好的西裝,聚在後院向羅素致敬。他們甚至還準備一幅真實尺寸大小的棺材以及羅素人像紙板。棺材上寫著埃利斯·羅素(1994-2021),當好友們圍在棺材四周時,羅素的笑臉紙板從棺材探出頭來。接著他們將羅素紙板放進棺材裡,點了幾根蠟燭後向羅素說再見。

Dunno what’s funny the fact it’s my funeral or the comments ripping the boys 🤣 https://t.co/HNe1088WJI