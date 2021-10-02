「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜

喬治拉贊貝（左）和黛安娜蕾合演「女王密使」。（取材自amazon）

丹尼爾克雷格（Daniel Crag）最後一次扮演詹姆斯龐德 的「007 生死交戰」（No Time To Die）全球搶先上映地區陸續締造亮眼票房成績，英國、德國、日本等紛紛開出疫情期間或是007系列最高首映日賣座數字，在於台灣也穩坐冠軍，展現超級巨片的強大實力。不過各國影迷之外，另有一位很特別的觀眾因「007 生死交戰」感到驚喜。

第2代龐德──「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）男主角喬治拉贊貝（George Lazenby）在推特上發文，配圖中只見他站在丹尼爾克雷格的大型宣材旁邊，而他寫道：「因為不方便到倫敦參加世界首映，只能在洛杉磯先看特映，必須説，配樂選擇很有趣。」原來「007 生死交戰」明顯致敬「女王密使」，不但該片的主題配樂在「生死交戰」裡出現，連「女王密使」主題曲「We Have All The Time In The World」也全曲重現，呼應兩部片都有「龐德成家」的重要情節，也難怪喬治看完非常有感覺。

喬治拉贊貝只演過一次007。（取材自IMDb）

喬治拉贊貝是史上唯一澳洲出身且只演過一部片就退出的正宗龐德，早在「女王密使」上映前他已和製片公司弄僵，由於接班廣受歡迎的史恩康納萊 （Sean Connery），彼此票房表現上也落差明顯，下一集「金鋼鑽」（Diamonds Are Forever）史恩康納萊又回歸，喬治只有遠離歐美、回到亞太地區發展，一度要和李小龍 合演「死亡遊戲」（Game of Death），結果合作沒兩場戲，李小龍竟英年早逝，之後他完成和嘉禾合約、拍完「直搗黃龍」（The Man from Hong Kong）、「獵獅計畫」（Queen's Ransom）等片後改以歐美影集演出為主。

而票房表現不特別突出的「女王密使」，日後則被還了公道，公認是最出色的經典龐德片之一，受到新生代007迷的喜愛。