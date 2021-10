「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜

喬治拉贊貝(左)和黛安娜蕾合演「女王密使」。(取材自amazon)

丹尼爾克雷格(Daniel Crag)最後一次扮演詹姆斯龐德 的「007 生死交戰」(No Time To Die)全球搶先上映地區陸續締造亮眼票房成績,英國、德國、日本等紛紛開出疫情期間或是007系列最高首映日賣座數字,在於台灣也穩坐冠軍,展現超級巨片的強大實力。不過各國影迷之外,另有一位很特別的觀眾因「007 生死交戰」感到驚喜。

第2代龐德──「女王密使」(On Her Majesty's Secret Service)男主角喬治拉贊貝(George Lazenby)在推特上發文,配圖中只見他站在丹尼爾克雷格的大型宣材旁邊,而他寫道:「因為不方便到倫敦參加世界首映,只能在洛杉磯先看特映,必須説,配樂選擇很有趣。」原來「007 生死交戰」明顯致敬「女王密使」,不但該片的主題配樂在「生死交戰」裡出現,連「女王密使」主題曲「We Have All The Time In The World」也全曲重現,呼應兩部片都有「龐德成家」的重要情節,也難怪喬治看完非常有感覺。

喬治拉贊貝只演過一次007。(取材自IMDb)

喬治拉贊貝是史上唯一澳洲出身且只演過一部片就退出的正宗龐德,早在「女王密使」上映前他已和製片公司弄僵,由於接班廣受歡迎的史恩康納萊 (Sean Connery),彼此票房表現上也落差明顯,下一集「金鋼鑽」(Diamonds Are Forever)史恩康納萊又回歸,喬治只有遠離歐美、回到亞太地區發展,一度要和李小龍 合演「死亡遊戲」(Game of Death),結果合作沒兩場戲,李小龍竟英年早逝,之後他完成和嘉禾合約、拍完「直搗黃龍」(The Man from Hong Kong)、「獵獅計畫」(Queen's Ransom)等片後改以歐美影集演出為主。

而票房表現不特別突出的「女王密使」,日後則被還了公道,公認是最出色的經典龐德片之一,受到新生代007迷的喜愛。