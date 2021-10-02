我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

「007 生死交戰」創意致敬 「女王密使」第2代龐德驚喜

記者蘇詠智／綜合報導
喬治拉贊貝（左）和黛安娜蕾合演「女王密使」。（取材自amazon）
喬治拉贊貝（左）和黛安娜蕾合演「女王密使」。（取材自amazon）

丹尼爾克雷格（Daniel Crag）最後一次扮演詹姆斯龐德的「007 生死交戰」（No Time To Die）全球搶先上映地區陸續締造亮眼票房成績，英國、德國、日本等紛紛開出疫情期間或是007系列最高首映日賣座數字，在於台灣也穩坐冠軍，展現超級巨片的強大實力。不過各國影迷之外，另有一位很特別的觀眾因「007 生死交戰」感到驚喜。

第2代龐德──「女王密使」（On Her Majesty's Secret Service）男主角喬治拉贊貝（George Lazenby）在推特上發文，配圖中只見他站在丹尼爾克雷格的大型宣材旁邊，而他寫道：「因為不方便到倫敦參加世界首映，只能在洛杉磯先看特映，必須説，配樂選擇很有趣。」原來「007 生死交戰」明顯致敬「女王密使」，不但該片的主題配樂在「生死交戰」裡出現，連「女王密使」主題曲「We Have All The Time In The World」也全曲重現，呼應兩部片都有「龐德成家」的重要情節，也難怪喬治看完非常有感覺。

喬治拉贊貝只演過一次007。（取材自IMDb）
喬治拉贊貝只演過一次007。（取材自IMDb）

喬治拉贊貝是史上唯一澳洲出身且只演過一部片就退出的正宗龐德，早在「女王密使」上映前他已和製片公司弄僵，由於接班廣受歡迎的史恩康納萊（Sean Connery），彼此票房表現上也落差明顯，下一集「金鋼鑽」（Diamonds Are Forever）史恩康納萊又回歸，喬治只有遠離歐美、回到亞太地區發展，一度要和李小龍合演「死亡遊戲」（Game of Death），結果合作沒兩場戲，李小龍竟英年早逝，之後他完成和嘉禾合約、拍完「直搗黃龍」（The Man from Hong Kong）、「獵獅計畫」（Queen's Ransom）等片後改以歐美影集演出為主。

而票房表現不特別突出的「女王密使」，日後則被還了公道，公認是最出色的經典龐德片之一，受到新生代007迷的喜愛。

喬治拉贊貝（左）搶先觀賞「007 生死交戰」，忍不住發表感想。（取材自twitt...
喬治拉贊貝（左）搶先觀賞「007 生死交戰」，忍不住發表感想。（取材自twitter）

龐德 史恩康納萊 李小龍

上一則

中國iPhone 13嚴重缺貨 創蘋果新機最長等待期

下一則

10月2日星座運勢 處女運勢大好 摩羯財運不錯

延伸閱讀

史上首位女007 兩面孔對丹尼爾克雷格

史上首位女007 兩面孔對丹尼爾克雷格
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
「007生死交戰」首映 查理王儲、威廉王子夫婦現身

「007生死交戰」首映 查理王儲、威廉王子夫婦現身
最新007接班人是他？英國王室集體總動員挺電影首映

最新007接班人是他？英國王室集體總動員挺電影首映

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。（取材自Instagram）

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

2021-09-25 02:38
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
凱特（左）與瑞杜卡努搭檔雙打。美聯社

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

2021-09-24 07:38
江蘇南通一輛轎車後窗貼有「日本731部隊」字樣，結果被警察行政拘留15天。（取材自微博）

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

2021-09-28 04:53

超人氣

更多 >
前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點