勁球周六開獎 頭彩上看6.2億 美史上第十高

勁球獎券即將在2日開獎，頭獎獎金上看6億2000萬元，為美國樂透史上第10高。(美聯社)

將近四個月未開出贏家的勁球 獎券(Powerball)即將在2日開獎，頭獎獎金上看6億2000萬元，為美國樂透史上第10高。

勁球上次開出贏家是在6月5日，至今已連續開獎39次都無人中獎；全國45州包括華盛頓特區、美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)和波多黎各的民眾都可參加。

另外，密西根州日前發生一起中獎人悲劇，一名男子剛中4萬5000元樂透獎券，尚未領獎就溺斃，獎券裝在身上的錢包裡。

這名男子是密州佛林特市(Flint)57歲的賈維斯(Gregory Jarvis)，9月13日在卡斯維爾鎮(Caseville)的「藍水酒館」(Blue Water Inn)買一張獎券中大獎。

「藍水酒館」業主唐恩·塔拉斯基(Dawn Talaski)說：賈維斯約一周後又來酒館，買了許多酒，但表示獎券還沒兌現，因為他沒有合適的證件。塔拉斯基說：「他連社安卡 都沒有，因此要申請新卡。」

塔拉斯基說，有一天她在發現賈維斯沒有像往常一樣到酒館來後，她感到一絲擔憂，說「賈維斯有時要去幹活，但連續一周不露面，讓人感覺不對勁」。

卡斯維爾是呼倫郡(Huron)的一個小鎮，毗鄰呼倫湖。鎮上一位居民24日向警方報案，稱在一個私人湖灘上發現一具屍體被沖到岸上，旁邊有條小船。後經驗證，正是賈維斯的屍首。

卡斯維爾鎮警長隆澤克(Kyle Romzek)說：「我們認為，賈維斯是在船上滑倒，結果撞到頭部，掉進水中。沒有線索顯示是他殺。」屍檢也證明，賈維斯是因為頭部被撞而溺斃。

酒館業主塔拉斯基說，賈維斯原來準備用中獎的錢去北卡羅來納州 ，探望他的父親和妹妹。

賈維斯身後沒有兌現的獎券，已交給他的親屬。密州樂透局規定，凡是獎金超過600元的獎券持有人，必須出示帶照片的身分證和社安卡才可領獎。