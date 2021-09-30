不當秘書改去市場殺魚 高學歷正妹親吐「轉職」原因

森朝奈在名古屋經營鮮魚店，她甜美、出眾的外貌立刻成為焦點。(取材自Instagram)

好好的社長秘書不做，竟跑到市場去殺魚？1986年出生的森朝奈拋下高薪職位，跑到日本 名古屋的中央批發市場經營鮮魚店，她甜美、出眾的外貌立刻成為市場的焦點，許多客人慕名而來後，更被她流利、順暢的刀功吸引，立刻在網路掀起話題。森朝奈的經歷也被挖了出來，原來她不僅擁有高學歷，更曾在知名企業任職。

今年35歲的森朝奈自日本早稻田大學畢業，曾到紐西蘭奧克蘭 大學商學院就讀，學歷背景相當驚人。出社會後，她順利進到日本樂天企業，並從基層慢慢起步，一路爬到社長秘書一職，事業表現相當了得。

然而2011年時，森朝奈突然辭去了這份人人稱羨的高薪工作，由於父親突然病倒，令她重新審思自己的未來，並決定從東京 回到名古屋老家，接手父親苦心經營的鮮魚店「壽商店」。起初，森朝奈的父親相當反對她的決定，更不允許她殺魚、摸刀，但隨著時光流逝，他看見森朝奈的努力與用心，最終應允她成為「壽商店」的正式員工。

森朝奈提到，剛開始進入「壽商店」學習時處處碰壁，不僅摸不透店內的大小事，就連長期跟著父親打拚的員工也相繼離職，讓她備受挫折。所幸她一一克服難關，並活用在企業學習到的營運方式及策略技巧，一步一步將「壽商店」經營的有聲有色，目前也積極拓展分店事業，成長相當驚人。

姣好的外型加上靈活的生意頭腦，讓森朝奈成為網友熱議的焦點，許多人跑來名古屋，就是為了一睹「日本最美魚販」的風采。近來，森朝奈也活用網路行銷，透過Instagram分享個人生活外，也開始擔任YouTuber與粉絲積極互動，她也時常受邀參加節目錄製，表現相當活躍。