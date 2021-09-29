海獅被虎鯨群包圍跳上船避難 船主趕走牠挨批「冷血」

海獅被虎鯨群包圍逃到船上避難。（影片截圖）

一名女子日前在帳號為@nutaball的社群 平台紀錄，有天開船到加拿大 溫哥華島附近海域，遇到一隻被虎鯨群追趕的海獅躲避她的船上，最後她將海獅趕下船，影片釋出後引起眾怒。

影片中海獅跳上船，數隻虎鯨徘徊在船四周。女子一邊喃喃自語：「天哪，我不知道該怎麼辦。」一邊對海獅說：「你從哪裡來的？我從來沒見過你。天哪。」

女子以驚慌失措的口吻對海獅說：「你得離開，不能待在這裡」，最後將海豹趕下船前表示：「你得走了，我知道你會落入虎鯨嘴裡，但這就是世界運作的方式。」海豹跳下船後女子便加速開船離開。

影片激起不少網友的憤怒，紛紛批評她「冷血」、「見死不救」、「最基本的同情心都沒有」。

女子則在刪除原始影片前試圖為自己辯護：「你知道船的螺旋槳可能會殺死全球僅存250隻的虎鯨嗎？而海獅還有200萬隻」。

全球性非營利自然生態保護機構IUCN將虎鯨數量歸在「數據缺乏」（data deficient）分類中，無法確切紀錄數量及分布區域。海獅則有幾類顯示為「瀕危物種」（endangered species）或「滅絕」（extinct）。只有加州 海獅以及南海獅被歸在「無危物種」（least Concerned）。

來源：The Pada Pada