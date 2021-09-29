我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

鈕承澤性侵劇組女助理 犯後無悔意 判4年定讞

海獅被虎鯨群包圍跳上船避難 船主趕走牠挨批「冷血」

編譯中心／綜合報導
海獅被虎鯨群包圍逃到船上避難。（影片截圖）
海獅被虎鯨群包圍逃到船上避難。（影片截圖）

一名女子日前在帳號為@nutaball的社群平台紀錄，有天開船到加拿大溫哥華島附近海域，遇到一隻被虎鯨群追趕的海獅躲避她的船上，最後她將海獅趕下船，影片釋出後引起眾怒。

影片中海獅跳上船，數隻虎鯨徘徊在船四周。女子一邊喃喃自語：「天哪，我不知道該怎麼辦。」一邊對海獅說：「你從哪裡來的？我從來沒見過你。天哪。」

女子以驚慌失措的口吻對海獅說：「你得離開，不能待在這裡」，最後將海豹趕下船前表示：「你得走了，我知道你會落入虎鯨嘴裡，但這就是世界運作的方式。」海豹跳下船後女子便加速開船離開。

影片激起不少網友的憤怒，紛紛批評她「冷血」、「見死不救」、「最基本的同情心都沒有」。

女子則在刪除原始影片前試圖為自己辯護：「你知道船的螺旋槳可能會殺死全球僅存250隻的虎鯨嗎？而海獅還有200萬隻」。

全球性非營利自然生態保護機構IUCN將虎鯨數量歸在「數據缺乏」（data deficient）分類中，無法確切紀錄數量及分布區域。海獅則有幾類顯示為「瀕危物種」（endangered species）或「滅絕」（extinct）。只有加州海獅以及南海獅被歸在「無危物種」（least Concerned）。

來源：The Pada Pada

社群 加州 加拿大

上一則

再來投胎？2年前喪女 夫妻2年後同一天喜獲雙胞胎女嬰

下一則

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

延伸閱讀

日本貨船進港 船頭竟掛32呎巨大鯨屍 當地漁民嚇壞

日本貨船進港 船頭竟掛32呎巨大鯨屍 當地漁民嚇壞

最孤獨虎鯨 關水族館40多年沒同伴 猛撞牆尋死

最孤獨虎鯨 關水族館40多年沒同伴 猛撞牆尋死
影／虎鯨被養在水族館40年 見不到同伴 崩潰撞牆尋死

影／虎鯨被養在水族館40年 見不到同伴 崩潰撞牆尋死
猴子卡蛋、海豹遮嘴笑…入圍搞笑野生動物攝影獎

猴子卡蛋、海豹遮嘴笑…入圍搞笑野生動物攝影獎

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
凱特（左）與瑞杜卡努搭檔雙打。美聯社

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

2021-09-24 07:38
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。（取材自Instagram）

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

2021-09-25 02:38
男吃飯吃一半突然脫光光走向吧檯。(取材自reddit)

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

2021-09-22 23:34
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
56歲的布魯克雪德絲（右）帶著15歲小女兒葛莉兒一起到米蘭看時尚精品秀。取材自IG

漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時

2021-09-26 18:34

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限