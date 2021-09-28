郎朗疫後回紐約 參加全球公民演出 康州學校音樂表演

郎朗(右二)與康州Hotchkiss學校領導合影。（主辦方提供）

鋼琴家郎朗日前參加全球公民(Global Citizen)演出，之後前往康州Hotchkiss學校，與學生進行音樂交流。

去年在中國 隔離期間，Hotchkiss學校的學生陳啟天提議邀請郎朗到該校慶祝新學年開始，以及舉行現場音樂表演，慶祝重返舞台；18歲的陳啟天自幼師從郎朗，並多次在慈善音樂會上與其同台演奏，郎朗接受了陳啟天的演出邀請。

演出在Hotchkiss學校的埃爾弗斯音樂廳(Elfers Hall)進行，陳啟天表示，「我們剛開始一起彈琴時，我的腳還夠不到鋼琴踏板」，通過郎朗的言傳身教，音樂為他的世界敞開了大門。

郎朗演奏了巴赫的「哥德堡變奏曲」，隨後演奏了李斯特的「愛之夢」；在合奏部分，郎朗與Oliver合奏了布拉姆斯的「匈牙利舞曲第五號」，隨後與該校音樂主任Fabio Witkowski合奏了「拉德斯基進行曲」，把現場氣氛再次推向高潮。

郎朗表示非常高興訪問Hotchkiss學校，音樂給全世界的人們帶來愛與希望，對學生來說，音樂是通往人生幸福和快樂生活的橋樑，希望未來大家和他一起享受和欣賞音樂，在互相理解、彼此同心和團結一致的基礎上用音樂來創造更加美好的世界。

郎朗不只是音樂家，還是聯合國 和平使者，以及聯合國兒童基金會親善大使，他通過郎朗國際音樂基金會，奔波於世界各地，動員人們振作精神，團結一致。