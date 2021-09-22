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她在婚禮舞池滑一跤腿肌腱撕裂 提告新郎家人獲賠4.3萬

編譯中心／綜合報導
女在婚禮舞池滑一跤腿受傷，告新郎家人獲3.2萬英鎊賠償。（示意圖／取材自pixabay）
女在婚禮舞池滑一跤腿受傷，告新郎家人獲3.2萬英鎊賠償。（示意圖／取材自pixabay）

英國一名49歲女性安東妮（Gosia Anthony）日前參加朋友婚禮，在舞池跳舞時踩到潑到地上的果汁滑倒而肌腱受傷，她在控訴新郎家人後獲得近3.2萬英鎊（約4.3萬美元）賠償金。

安東妮當時在酒吧舞池跳舞滑倒後感到劇痛。她起訴經營該酒吧的新郎家人。法官認為酒吧提供了沒有接水盤的飲水機，且沒有清理溢出的液體因此造成危險。

安東妮稱自己當時只喝了幾杯酒，去舞池跳舞時還特地換穿平底鞋。她提到舞池很暗，一踏出左腳時就打滑了：「我完全沒機會重新平衡身體，只是重重摔落地，在嘈雜環境中聽到肌腱斷裂的聲音，立刻感到強烈疼痛。」

安東妮受傷後被其他客人帶回家，但隔天早上仍感到不適便就醫。醫生說她的「腿後腱撕裂傷」。安東妮隨後返回家鄉波蘭接受治療，她的腿筋縮短10公分且至今仍須用3個金屬螺絲固定，事發5年後坐下時仍會疼痛，她的腿上還留下12公分的疤痕，當穿著短褲或泳衣時會很明顯，還因使用拐杖而導致肩膀僵硬。

酒吧不願負起責任，但其經理和律師都沒出席本周倫敦市中心縣法院的審判。

法官認定安東妮不必承擔摔倒的過錯：「她穿著平底鞋跳舞，且因房間很黑看不到地上的果汁，她在跳舞時也沒有看到被告的工作人員。」

倫敦 英國 工作

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