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NASA火星探測車採集兩塊岩石 有長期接觸水跡象

中央社／華盛頓10日電
「毅力號」一直在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）一帶運作，這個坑位於火星赤道北方。(路透)
「毅力號」一直在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）一帶運作，這個坑位於火星赤道北方。(路透)

美國國家航空暨太空總署（NASA火星探測車「毅力號」迄今已採集到兩件岩石樣本，跡象顯示這兩塊石頭曾長期碰過水，有利火星古老年代存有生命的假設。

負責火星計畫的科學家法利（Ken Farley）今天在聲明中說：「看起來，我們的第一批岩石揭示了一個可能適合居住的長期環境。那裡很長一段時間有水，這很重要。」

「毅力號」（Perseverance）於本月6日採集到第一件樣本，8日又從同一塊岩石上採集到第2件。兩件樣本的直徑都略大於鉛筆，長約6公分，儲存在探測車內部的密封管裡。

「毅力號」從火星上採回的樣本。(路透)
「毅力號」從火星上採回的樣本。(路透)

「毅力號」一直在杰哲羅隕石坑（Jezero Crater）一帶運作，這個坑位於火星赤道北方，35億年前曾有一座湖泊，當時火星上的環境比現在更暖濕。

第一批樣本採自一塊成分上屬於玄武岩的岩石，可能是熔岩流的產物。火山岩一般包含結晶礦物，有助於放射性定年，能協助科學家描繪這一帶的地質史圖景，例如隕石坑生成年代、湖泊何時出現又消失、氣候如何隨時間變化等。

「毅力號」在火星上一顆岩石鑽洞。(美聯社)
「毅力號」在火星上一顆岩石鑽洞。(美聯社)

NASA地質學者史泰克摩根（Katie Stack Morgan）在記者會說：「還有一件關於這些岩石的有趣事情是，上面有與地下水長期相互作用的跡象。」

科學家早就知道隕石坑內曾有湖泊，原本不排除湖水僅僅存在50年，只是曇花一現。現在，他們可以更肯定，地下水存在的時間比原先估計的要長。

史泰克摩根補充說：「如果這些岩石長期接觸水，內部可能會有適合古老微生物生命存在的隙縫。」

岩芯內的鹽類礦物，可能會有古代火星水產生的細微氣泡在其中。

NASA希望在2030年代與歐洲太空總署（European Space Agency）共同執行的任務中，把這些樣本帶回地球，供實驗室深入分析。

火星 毅力號 NASA

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