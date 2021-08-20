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勁球29年 首增「每周抽獎三次」累積更高獎金

編譯周芳苑／綜合20日電
勁球獎券預訂8月23日起增為每周開獎三次，藉以增加獎金並帶動銷售，彩票玩家將有更多機會贏得巨額頭獎。(Getty Images)
勁球獎券預訂8月23日起增為每周開獎三次，藉以增加獎金並帶動銷售，彩票玩家將有更多機會贏得巨額頭獎。(Getty Images)

勁球(Powerball)獎券預訂8月23日起增為每周開獎三次，藉以增加獎金並帶動銷售，彩票玩家將有更多機會贏得巨額頭獎。

勁球29年前推出以來，每周抽獎首度超過兩次。

密蘇里州彩票(Missouri Lottery)執行董事兼勁球現任負責人里爾登 (May Scheve Reardon)表示，增加抽獎次數是為了持續不斷創建更高獎金；獎金較低時，很多人就願花2元購買勁球彩票，頭獎若達到4億元、甚至更高，銷售額通常隨之增加。

這麼做部分是因為，最近頭獎累積超過15億元後，即使是足以改變生活的獎金也顯得相對微不足道。

里爾登說，「頭獎疲勞」(Jackpot fatigue)確實存在，藉由增加開獎天數，將可加速累積更高獎金，讓更多人有興趣參與遊戲、連帶為獲利者提供更多資金。

勁球目前由位於愛荷華州厄本代爾的多州彩票協會(Multi-State Lottery Association)監督，在全美45 州及華盛頓特區、美屬維京群島和波多黎各開賣；2021年銷售額超過40億元。

超級百萬彩票(MegaMillions)是在全美大部分地區提供的另一種彩票，超級百萬彩票聯盟(Mega Millions Consortium) 總裁兼俄亥俄州彩票(Ohio Lottery)主管麥克唐納(Pat McDonald)說，正評估如何不增加抽獎次數而能在消費者心中保有優先地位。

勁球還將添加新功能 Double Play，需額外支付 1 元，有機會贏得高達1000萬元額外獎金；這項新功能最初將在科羅拉多、佛羅里達、印第安納、馬里蘭、密歇根、密蘇里、新澤西、賓州、南卡羅來納、南達科他、田納西、華盛頓等州和波多黎各提供。

里爾登說，增加抽獎次數後，將賣得更多、有更多人參加比賽、獲勝機會也增多。

不過，贏得勁球頭獎的機會仍渺茫，只有2.922億分之一。

勁球 俄亥俄州 密蘇里州

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