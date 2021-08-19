「玩具反斗城」回來了 明年在400多家梅西百貨設專賣店

玩具反斗城將在梅西百貨公司門市開設實體店，圖為玩具反斗城加入梅西百貨線上商店。(美聯社)

2017年申請破產 保護的玩具反斗城(Toys"R"Us)玩具連鎖店將於明年捲土重來，在全美400多家梅西百貨 (Macy's)設專賣店，一改申請破產前獨立設實體賣場的作法。

玩具反斗城2019年底曾在新澤西、德州開設的兩家門市，但因新冠疫情 爆發而於今年1月關閉，如今與梅西百貨合作、重返零售據點，顯示出重振美國市場的另一番努力。

梅西百貨執行長根內特(Jeff Gennette)19日說，玩具事業一直是該公司強項，但僅占整體營運一小部份，正打算將規模擴大五倍之際，與玩具反斗城敲定合作；他說，將來到店買玩具的顧客可能會選購其他商品，進而為百貨連鎖店帶來額外銷售業績。

根內特認為， 透過這次合作，梅西百貨將有更大動能開拓玩具業務。

梅西與玩具反斗城表示，雙方合作下，梅西百貨顧客可透過梅西數位訂單系統上網購買玩具反斗城的商品。

玩具反斗城表示，該公司透過美國以外近900家品牌商店、以及超過25國電子商務創造20億元以上的全球年銷售額；今年稍早，品牌管理公司WHP Global收購其母公司Tru Kids控股權。

Tru Kids由二戰老兵拉撒路(Charles Lazarus)於1948 年創立，他在華盛頓特區開設嬰兒家具店因應戰後嬰兒潮需求，1957年開設第一家玩具反斗城商店，這樣的玩具超市是全新經營概念。

然而，沉重債務、網購快速蔚為風潮讓玩具反斗城破產；正如百貨公司拼不過折扣店、快速時尚零售商和線上零售店一樣，再加上新冠疫情衝擊，處境雪上加霜。

梅西百貨19日公布，截至 7月31日季度淨銷售額為56.5億元，高於去年同期的35.6億元。

此外，在全球各海港陷困境下，玩具公司正致力確保年底假期供貨無缺；玩具業資深人士說，由於供應鏈中斷、材料和勞動成本上升，今年挑戰比去年疫情剛爆發時更嚴峻。