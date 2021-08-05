武器庫超豪華 德84歲老翁私藏「坦克車、防空砲」遭罰

除了坦克和大砲，他還擁有魚雷、迫擊砲、70支突擊步槍和2000多發彈藥。佛里克還被發現收藏大量納粹紀念品，包括黨衛軍制服，但他並未因這些物品而受到指控。（美聯社）

「每日郵報」報導，一名德國退休 人士因私自收藏二戰時期的坦克和防空大砲在他家的巨大武器庫中，曝光後被當局罰款超過20萬英鎊。

據報導，現年84歲的退休經紀人佛里克（Klaus-Dieter Flick）將裝坦克車和一座88毫米高射砲，保存在他位於北部城市基爾（Kiel）附近的海肯多夫（Heikendorf）家中的一個地堡中。佛里克告訴法官，他於1977年在英國收購買這輛坦克，甚至向聯邦國防軍支付了2.5萬英鎊來修理它的發動機。

不過佛里克同意承認違反戰爭武器控制法，並被判處14個月緩刑，還被勒令支付25萬歐元（約29.6萬美元）的罰金。除了坦克和大砲，他還擁有魚雷、迫擊砲、70支突擊步槍和2000多發彈藥。佛里克還被發現收藏大量納粹 紀念品，包括黨衛軍制服，但他並未因這些物品而受到指控。

根據德國法律，展示納粹標誌是非法的，除非是出於教育或歷史原因。佛里克的律師辯稱「武器已經完全退役，不構成威脅」，但法官駁回了這一論點，並敦促他的法律團隊與檢察官達成認罪協議。儘管佛里克面臨鉅額罰款，但法官並未沒收坦克或防空砲，而是命令它們必須在未來兩年內出售。

據當地媒體報導，佛里克目前已經吸引大量坦克的潛在買家，其中包括西雅圖的一家博物館。