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武器庫超豪華 德84歲老翁私藏「坦克車、防空砲」遭罰

編譯張君堯／綜合報導
除了坦克和大砲，他還擁有魚雷、迫擊砲、70支突擊步槍和2000多發彈藥。佛里克還被發現收藏大量納粹紀念品，包括黨衛軍制服，但他並未因這些物品而受到指控。（美聯社）
除了坦克和大砲，他還擁有魚雷、迫擊砲、70支突擊步槍和2000多發彈藥。佛里克還被發現收藏大量納粹紀念品，包括黨衛軍制服，但他並未因這些物品而受到指控。（美聯社）

「每日郵報」報導，一名德國退休人士因私自收藏二戰時期的坦克和防空大砲在他家的巨大武器庫中，曝光後被當局罰款超過20萬英鎊。

據報導，現年84歲的退休經紀人佛里克（Klaus-Dieter Flick）將裝坦克車和一座88毫米高射砲，保存在他位於北部城市基爾（Kiel）附近的海肯多夫（Heikendorf）家中的一個地堡中。佛里克告訴法官，他於1977年在英國收購買這輛坦克，甚至向聯邦國防軍支付了2.5萬英鎊來修理它的發動機。

不過佛里克同意承認違反戰爭武器控制法，並被判處14個月緩刑，還被勒令支付25萬歐元（約29.6萬美元）的罰金。除了坦克和大砲，他還擁有魚雷、迫擊砲、70支突擊步槍和2000多發彈藥。佛里克還被發現收藏大量納粹紀念品，包括黨衛軍制服，但他並未因這些物品而受到指控。

根據德國法律，展示納粹標誌是非法的，除非是出於教育或歷史原因。佛里克的律師辯稱「武器已經完全退役，不構成威脅」，但法官駁回了這一論點，並敦促他的法律團隊與檢察官達成認罪協議。儘管佛里克面臨鉅額罰款，但法官並未沒收坦克或防空砲，而是命令它們必須在未來兩年內出售。

據當地媒體報導，佛里克目前已經吸引大量坦克的潛在買家，其中包括西雅圖的一家博物館。

「每日郵報」報導，一名德國退休人士因私自收藏二戰時期的坦克和防空大砲在他家的巨大...
「每日郵報」報導，一名德國退休人士因私自收藏二戰時期的坦克和防空大砲在他家的巨大武器庫中，曝光後被當局罰款超過20萬英鎊。（美聯社）

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