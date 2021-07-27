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英王室拖延？哈利女兒出生2個月 才加入繼承名單

編譯張君堯／即時報導
白金漢宮26日更新了其繼承順序，在哈利王子和其妻子梅根的第二個孩子出生近兩個月後，將她加入了繼承名單之中。(路透)
白金漢宮26日更新了其繼承順序，在哈利王子和其妻子梅根的第二個孩子出生近兩個月後，將她加入了繼承名單之中。(路透)

英國王室白金漢宮26日更新了其繼承順序，在哈利王子（Prince Harry）和其妻子梅根（Meghan Markle）的第二個孩子出生近兩個月後，將她加入了繼承名單之中。

哈利王子的第二個孩子名為「莉莉貝」（Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor），上月4日出生在加州的聖巴巴拉小屋醫院，被加進英國王室的繼承名單後，將排在她的哥哥亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）之後，排在王位第八順位繼承人。

根據白金漢宮的說法，莉莉貝的出生改變了繼承順序，將約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）往後推到第九順位。白金漢宮用了52天的時間來更新網站、並詳細說明繼承順序。 ITV的皇家編輯席普（Chris Ship）於23日發布最新一集的Podcast，質疑為何花了這麼長時間才將莉莉貝加進名單。

據《每日郵報》報導，亞契的名字是在他出生15天後被加進名單，威廉王子（Prince William）的孩子路易斯王子（Prince Louis）則是在他出生12天後被加進名單。對此，王室記者喬布森（Robert Jobson）表示名單的更新「沒有任何區別」。

曾撰寫有關菲立普親王（Prince Philip）一書的作者考索恩（Nigel Cawthorne）指出，白金漢宮花了近兩個月的時間更新繼任名單可能有幾個原因，並稱「白金漢宮是一個官僚機器，按照自己的節奏運作」，同時雖然亞契在白金漢宮網站上有個人資料頁面，但莉莉還沒有。白金漢宮方面也沒有立即做出回應。

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