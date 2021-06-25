影／葉門數百萬年「地獄之井」 當地人深信底下藏惡魔

葉門東部的沙漠中有個神秘的洞穴，多年來居民稱其為「地獄之井」，相信深處有惡魔存在。（取材自推特）

世界無奇不有，即便今日科技發達，但仍有許多讓現代人難以理解的事物存在。最近外國媒體，就報導一個存在數百萬年之久，卻謎團重重的沙漠洞穴。

根據媒體「法新社日文版」報導，位於葉門東部地區馬哈拉省（Al-Mahra）沙漠，有個埋藏著眾多迷團的巨大坑洞。這個坑洞直徑長30公尺，洞深則難以估量，但推測應該也有個100到250公尺左右。以台北101大樓508公尺來看，很可能就有半座101大樓深。

當地的地質調查者巴布赫拉（Salah Babhair）指出，由於坑洞過深，裡頭空氣不流通，缺乏氧氣，因此從來沒有活人能到達地底下過，最多就只探測到50至60公尺的深處。而且裡面環境險惡，散發出奇妙的臭氣，也無法進行拍攝作業。

巴布赫拉表示，這個洞穴在數百萬年前就應該已經存在。當地居民則自古認為，這個洞穴會把周圍的東西都吸進去，並且會帶來災禍，危害地上的生命。在地人將之稱做「地獄之井」或「惡魔的監獄 」等等，別說是接近，連口頭提到都是一種禁忌，顯示他們對這個神秘洞穴的懼怕。