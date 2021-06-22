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「貝佐斯別回地球」連署已逼近10萬人 太有錢錯了嗎

編譯張君堯／綜合報導
亞馬遜創辦人貝佐斯稍早宣布，將攜兄弟一起搭乘旗下太空探索公司「藍色起源」的太空船展開星際旅行，不過卻有網友在網上發起連署，呼籲大眾支持別讓貝佐斯返回地球，因為他是個「想統治全球的邪惡霸主」，意外獲得10萬人簽名支持。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯稍早宣布，將攜兄弟一起搭乘旗下太空探索公司「藍色起源」的太空船展開星際旅行，不過卻有網友在網上發起連署，呼籲大眾支持別讓貝佐斯返回地球，因為他是個「想統治全球的邪惡霸主」，意外獲得10萬人簽名支持。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）稍早宣布，將攜兄弟一起搭乘旗下太空探索公司「藍色起源」（Blue Origin）的太空船展開星際旅行、也是該太空船首度載人飛行。不過卻有網友在網上發起連署，呼籲大眾支持別讓貝佐斯返回地球，因為他是個「想統治全球的邪惡霸主」，意外獲得近10萬人簽名支持。

《衛報》報導，在貝佐斯宣布消息3天後，請願網站「Change.org」上出現兩份請願書，試圖阻止這位億萬富翁重返地球，且短短10天內就獲得了大量網友響應。

一份請願書寫著「億萬富翁不應該存在、無論是地球或太空中，但如果他們決定要到後者，他們應該就這樣留在那裡」，底下有部分連署者表示「被放回地球是一種特權，而不是權利」、「地球不想要有貝佐斯、比爾蓋茲、馬斯克這種億萬富翁」，顯然相當不滿貝佐斯有錢人的身分。

另一份請願書則宣稱貝佐斯是DC漫畫的反派角色、超人的死敵「雷克斯．路瑟」（Rex Luther），是「一心想統治全球的邪惡霸主」，只是偽裝成知名電商平台老闆，同時向大眾呼籲「人類的命運掌握在你手中」，鼓勵更多人加入「別讓他回地球」的連署。

這兩份連署目前總計已獲得超過9萬5000人支持，成為「Change.org」上最多人響應的請願書。

貝佐斯 太空 比爾蓋茲

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