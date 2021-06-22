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情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

編譯周辰陽／即時報導
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash
奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。取材自Newsflash

英國每日郵報21日報導，奧地利發生一對男女在海拔近2千公尺的山上「露天野合」，結果被附近一台攝影機拍個正著，隨後更直接上網發布。

這起事件發生在諾克山脈國家公園（Nock Mountain National Park），設在園內的攝影機每20分鐘會拍照一次。當時，這對身分不明的登山客正在遠足，原本趁著休息時並肩坐著欣賞風景，但攝影機於中午12時20分啟動時，無巧不巧拍到兩人赤身裸體地躺在草地上，身體則緊緊地糾纏在一起。

據悉，這台相機的軟體沒有注意到這對男女，也就沒有關閉鏡頭，直接就把兩人在野外發生性關係的場面拍下後上網。當攝影機20分鐘後再次啟動時，這對不知名的情侶已經消失，照片則在網路走紅。

報導指出，奧地利對公開場所的任何攝影行為制定嚴密規範，多數情況都加以禁止，一旦違反就會被處以巨額罰款。但WebMediaSolutions公司的史蘭德（Ronald Schellander）解釋，全景與天氣攝影機一類的監視系統通常一天拍上數次高解析照片，由於不會持續傳送紀錄，依法也就不被視為監控攝影機。

史蘭德表示，他們會考慮鏡頭解析度或是距離，基本上是以沒人能被認出來的方式安裝攝影機，該公司通常還會使用軟體，確保入鏡民眾的臉龐被打上馬賽克，更絕不會發布侵犯任何人隱私的影像，也對這些私密照被公開的不舒服情況表達擔憂。據報軟體沒有標記這些影像，原因可能出在鏡頭沒拍到情侶的臉龐。

攝影 隱私 英國

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