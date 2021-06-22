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關島推「外國人打疫苗團」 抵達隔天就接種、費用曝光

編譯張君堯／綜合報導
關島觀光局近日宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，但旅客必須購買指定的「Air V&V Guam USA」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等。（取材自推特）
關島觀光局近日宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，但旅客必須購買指定的「Air V&V Guam USA」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等。（取材自推特）

由於世界多國疫苗仍不足，近期赴美國打疫苗討論熱烈，關島觀光局近日也正式宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，但旅客必須購買指定的「Air V&V Guam USA」套裝行程，包括指定入住飯店、機場來回交通等，關島觀光局也表示，抵達後最快第二天就可以接種疫苗。

關島觀光局的套裝行程「Air V&V Guam USA」」套裝行程，結合接種疫苗與度假兩大概念，該套裝行程需向指定10間合作飯店預定，內容包括住宿、機場來往交通，且根據選擇施打的疫苗種類，旅客可在關島停留3至32天、或更長天數，住宿費用每晚從150美元至350美元起跳。

而根據The Guam Daily Post報導，「Air V&V Guam USA」推出主要是鼓勵觀光客前往關島接種疫苗，旅客必須支付隔離住宿費用、最多7天，且在隔離第二天就可以施打疫苗，最後在隔離結束後若篩檢結果為陰性，就可以自由在島內活動。

關島飯店和餐廳協會主席羅德（Mary Rhodes）、關島旅遊局全球營銷總監格雷羅（Nadine Leon Guerrero）和州長盧萊昂（Lou Leon Guerrero）辦公室的聯合推出這項方案，更強調「Air V&V現在對所有人開放，不僅僅是外國人」。

州長盧萊昂表示，過去幾周一直在其客源市場中提高「Air V&V」方案的知名度，並繼續傳達與該計畫相關的任何最新飯店的最新消息。盧萊昂補充道「該計畫的一些廣告已在國際各地發布，在我們發言的同時，更多廣告正在開發中，我們將繼續與關島飯店和餐廳協會、醫生小組和關島公共衛生部（DPHSS）合作，以保持該計畫的可行性」。

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