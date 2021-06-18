我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秘魯驚見新變種病毒傳29國 傳播力和抗藥性恐更強

歐盟正式宣布 解除美台等8國「非必要旅行」限制

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」
有網友上網求助如何切洋蔥不流淚。 翻攝自「爆怨2公社」

相信許多家庭主婦或喜愛做料理的人都會遇到一個問題，就是切洋蔥，因為每次切都會流眼淚，網路上也有撇步教導怎麼處理才不會淚流滿面，甚至還有切洋蔥神器，讓婆婆媽媽們在處理時不怕頻頻掉淚。臉書「爆怨2公社」就有網友發文求助切洋蔥的方法，貼文一出就有行家傳授訣竅。

原PO在臉書貼出買來的一大顆洋蔥，但擔心處理時會刺激眼睛忍不住掉淚，於是上網詢問「有什麽方法切它不會流淚？」貼文引來逾千人按讚留言討論，許多網友搞笑地說「叫別人切」、「不要放感情」、「不要切到手就比較不會流眼淚了」、「閉著眼睛切保證不流淚，但會流血」、「拿給阿嬤」、「我都戴泳鏡切」。

不過也有內行人正經地傳授訣竅，「1.冰過、2.頭尾外皮去掉後泡水、3.戴口罩，用電風扇在旁邊吹、4.刀子邊沾水邊切，賣洋蔥的人路過」、「冰過比較不會辣眼睛，切之前灑鹽，然後快狠準」、「我切沒流過眼淚，看網路辦法是在水裡切，就不會有刺激性物質飛到眼睛」。

除此之外，網路上還有生活智慧王也教大家6個方法，「1.將洋蔥浸入熱水5分鐘再切、2.先將洋蔥冷藏20～30分鐘再切、3.可以菜刀和切口先沾水、4.盡量整顆切完再移動，減少切面接觸空氣，降低揮發性、5.洋蔥根部留到最後再切，因為硫化物主要分布在洋蔥的頭尾、6.可以沿著纖維厚切，減少細胞破壞，這樣硫化物也比較較不會揮發在空氣當中。」

臉書 口罩

上一則

長島范德堡博物館 秒回黃金海岸年代

延伸閱讀

李光洙正式告別RM 舊照逼哭粉絲

李光洙正式告別RM 舊照逼哭粉絲
拉麵狂人

拉麵狂人
低醣時蔬牛肉料理 居家防疫享美味…兼瘦身

低醣時蔬牛肉料理 居家防疫享美味…兼瘦身
日式咖哩牛肉

日式咖哩牛肉

熱門新聞

不少網友分享，疫情期間買過最後悔的物品為「口罩支架」。示意圖。（本報資料照片）

疫情中買過最後悔物品是什麼？網指3物：真的浪費錢

2021-06-13 20:30
密蘇里州一對情侶在密蘇里州買新房，沒想到壁櫥後面竟有一個巨大的密室。(取材自TikTok)

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

2021-06-13 04:30
印度神童阿南德預言，英國、以色列在6月20日後會發生大事。翻攝自Youtube「Conscience」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

2021-06-15 09:02
美國一名男子日前下水捕龍蝦時，意外被一頭座頭鯨吞進嘴裡，大概30至40秒後才被吐出來，實在時驚險一瞬間。圖為座頭鯨示意圖。(美聯社)

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

2021-06-12 02:05
熊田曜子被丈夫反控出軌。（取材自Instagram）

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

2021-06-10 04:10
英國女王伊麗莎白二世11日參加G7峰會招待會，與各國領導人合影，疫情之下，保持距離。(路透)

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

2021-06-12 04:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降