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5招就能改變居家氛圍 宅家防疫彷彿在度假

記者劉小川／台北報導
改變客廳風格，可以先換上新茶几。取材自Pelexs
改變客廳風格，可以先換上新茶几。取材自Pelexs

台灣疫情持續三級警戒，長時間在家中，都會覺得厭煩，該如何在家中也能轉換心情呢？那就從改變居家布置開始吧，不用花大錢全部重新整修，只要改變一些軟裝的布置風格，就能在家中也彷彿像在度假，特別訪問居家達人阿浪，提供5個改變風格的小技巧。

一、改變臥室，從換床單被套開始

臥室給人一種安心的感覺，隨著夏季來臨，可以網購新床單與被套，顏色可以選淺色系為主，天藍色、粉嫩色系，甚至帶點莫蘭迪風格的色系，都能讓臥房的感覺變得不一樣，材質上可以選擇天然材質為主，如亞麻，可以吸濕排汗，或是機能性的布料，強調涼感的材質，能讓夏天的夜晚更舒適。

二、改變客廳，從茶几開始

客廳的風格要改變，通常得花大錢換沙發，但可以先換茶几，居家抗疫，大家都當起沙發馬鈴薯，零食、飲料相伴，可以換個原木風格、清爽色系的茶几，讓客廳顏色變亮，彷彿在度假。

三、改變餐桌，從更換餐墊餐具開始

在家吃飯，也要有儀式感，過往很多一個人獨居時，都是一個碗吃到尾，這時候可以創造一些儀式感，例如買些餐墊、清爽風格的餐具，或是買些過往不會買的顏色餐具，都能讓每一頓在家吃飯的時光，多了些儀式感，再也不會覺得那麼悶。

四、改變陽台，買氣氛燈賞夜景

如果家中有陽台，疫情期間，陽台給人一種可以放空的場合，更能呼吸到新鮮的空氣，過往總堆滿雜物的陽台，這時可以好好整理一番，想要馬上有氣氛感，就購入氣氛燈。雖然平常不會用，但價格不會太高，夏日夜裡，在陽台點上氣氛燈，彷彿點點星光，就如同來到海島國家般的美好。

五、改變浴室，換上亮眼新色吧

每天都要好好來洗淨自己一身的疲憊，浴室也要有種儀式感，各種收納的層架、浴室收納盒等，過往顏色可能都偏向白色，這時可以換上亮眼的顏色，讓浴室中多點色彩，沐浴時，都有種輕鬆愉悅的氣息。

浴室可以更換收納風格，增加儀式感。取材自Pelexs
浴室可以更換收納風格，增加儀式感。取材自Pelexs
陽台增加氣氛燈，更有度假感。取材自Pelexs
陽台增加氣氛燈，更有度假感。取材自Pelexs
臥房裡先從換床單被套開始更換風格吧。取材自Pelexs
臥房裡先從換床單被套開始更換風格吧。取材自Pelexs
餐桌上可以增加餐墊、餐具風格，來讓吃飯更輕鬆。取材自Pelexs
餐桌上可以增加餐墊、餐具風格，來讓吃飯更輕鬆。取材自Pelexs

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