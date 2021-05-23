搖滾樂復興 義大利樂團拿下2021歐洲歌唱大賽冠軍

義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）22日在荷蘭鹿特丹舉行的歐洲歌唱大賽上表演。（歐新社）

因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 延宕1年的第65屆歐洲歌唱大賽決賽今天登場，義大利 搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）搶盡全場鋒頭，拿下本屆大賽冠軍。

「天際月光」樂團成員今天一個個身穿皮衣皮褲，搭配濃黑眼線誇張造型，在舞台上狂野獻唱比賽曲目Zitti e Buoni，擊敗法國和瑞士勁敵，抱回第65屆歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍。

路透報導，「天際月光」成員維多利亞德安吉里斯（Victoria de Angelis）在記者會上表示，歐洲歌唱大賽奪勝，對歐洲COVID-19疫情數一數二嚴峻的義大利來說是一大鼓勵。

她說：「在我們經歷艱辛的這一年後，這傳達希望的訊息。」

義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）22日贏得第65屆歐洲歌唱大賽冠軍。（歐新社）

「天際月光」的搖滾歌曲雖然顯得與以通俗流行歌曲聞名的歐洲歌唱大賽格格不入，不過維多利亞德安吉里斯指出，樂團的人氣展現出這場賽事也看重音樂品質一事。

「天際月光」團長兼主唱達米亞諾戴維（Damiano David）向記者們表示：「這個獎項顯示這並非一場庸俗的活動，而是一場音樂活動。」

據法新社報導，受疫情影響，這場在荷蘭鹿特丹阿侯伊體育館（Ahoy Arena）舉行的賽事限制嚴格，僅開放3500名觀眾入場，但這場緊張刺激的決賽仍為華麗眩目的夜晚畫下美好句點。

這個具有65年歷史的巡迴賽事吸引約2億觀眾收看，是全球觀眾最多的電視節目之一，去年首度因疫情取消。

來源：Eurovision Song Contest