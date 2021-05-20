防疫最美印記：台美女護理師8小時不吃飯 滿臉N95壓痕

女護理師為了照顧確診者，上班時間8小時都不吃飯，不脫下N95口罩，臉上滿是壓痕。（圖：護理師提供）

台灣 雙北確診案大增，醫院負擔加重，醫護人員成為疫情 下最辛苦的無名英雄。有醫護人員透漏，她在加護病房照顧確診者，每天替患者解決吃喝拉撒睡，上班8小時中得不斷穿、脫防護衣照顧確診者或隔離病患，並戴上護目鏡、N95口罩 一整天，忙到沒時間進食，喝水還只能趁空檔偷喝幾口，生理、心理壓力都相當大。

本土疫情持續攀升，病患不斷湧入大型醫院，站在第一線的醫護人員時刻都不敢鬆懈，到家第一件事就是躺平趴下。

醫護人員林小姐表示，醫院現在都有分級制度，收治疑似或確診個案的區域會被畫分為紅區、一般病患歸列為綠區，照護紅區的護理人員上班期間絕對不能到綠區，所以她在這工作時間8小時內，會穿上全套防護衣、護目鏡、N95口罩，熱到汗流浹背，更別提戴口罩一定要完全密合，臉上每天都充滿壓痕，有時甚至會感到呼吸困難。

她說，由於穿脫防護衣加上消毒相當麻煩，而且加護病房狀況瞬息萬變，所以裡面工作的醫師、護理師通常都沒有時間脫下裝備到外面吃飯，很多人都是中午吃飽一點，上工後就在紅區裡面硬撐完8小時，直到下班後再去買晚餐填飽肚子。

林小姐指出，她每兩個小時就會進去加護病房內巡視一次，替患者抽痰、拍背、清理大小便、灌牛奶、餵藥，耗時約40分鐘，就算離開加護病房也要隨時注意患者身體狀況，若發生異狀，便得馬上進去加護病房觀察、照護。

林小姐說，有些病患來醫院就診時，不敢講自己去過群聚地區，醫護人員根本不曉得身邊經過的那些民眾是否有有落實TOCC(接觸史、職業史、接觸史、群聚史)，使得院內人心惶惶，加重了醫師、護理師的心理壓力。

她還提到，此次疫情比去年還嚴重數倍，各大醫院的醫護人員真的很辛苦，希望大家都能遵守防疫規定，並誠實面對醫療人員，他們都是受過訓練的專業人士，絕對不會用異樣眼光看待患者。

雖然醫護每天下班出醫院前會洗澡淨身，但多數人擔心染疫影響到家人，所以寧可獨守宿舍，也不回家。她已有心理準備這段日子會很辛苦，但不管是自己還是其他醫護人員，都會努力撐過，相信只要全民一心，配合政府防疫政策，台灣一定能度過此次難關。