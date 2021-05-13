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等不及馬斯克的SpaceX 日本富豪12月決定先搭俄太空船

記者張聲肇／綜合報導
已買好環繞月球飛行票的日本大亨前澤友作13日推文宣布，將先造訪國際太空站。(美聯社)
已買好環繞月球飛行票的日本大亨前澤友作13日推文宣布，將先造訪國際太空站。(美聯社)

已買好繞月飛行票的日本大亨前澤友作13日推文宣布，登月之前，他要先到國際太空站體會一下身處太空的滋味。

這位時尚業富商已購妥兩張俄國太空船的票，預定12月和助理隨同專業太空人前往國際太空站，全程共12天。

他說，「我很好奇，太空生活是什麼樣子？因此，我打算親自體會一下，再與全世界分享」。

替他安排太空之旅的「太空冒險」公司說，前澤將是十多年來第一位付費上太空的人。這家維吉尼亞州公司沒有透露付了多少錢。它從2001年到2009年，總共安排了七名「觀光客」到太空旅遊。

前澤另外已買好美國太空探索公司(SpaceX)「星艦」號的座位，預定2023年和另八人一起飛向月球，繞月而行。

2018年SpaceX宣布前澤將是它首位私人月球旅行的乘客。他提出「親愛的月球」計畫，邀請六至八名藝術家一起環遊月球。

現年45歲的前澤創辦了一家很賺錢的網路時裝企業，他和攝影助理平野陽三12月8日將在俄國太空人米蘇爾金(Alexander Misurkin)陪同下，從哈薩克發射台升空。米蘇爾金兩度在太空站「值班」，約有一年太空生活的經驗。

俄國太空總署13日宣布，10月將載送一名俄國女星和一名電影導演到太空站拍片，片名暫定「挑戰」。

太空探索公司的飛龍號太空船明年1月將首度載送三名富商到太空站；來自美國、加拿大和以色列的三位巨賈各付了5500萬美元買一張太空見習票。太空探索計畫每年做兩趟這種生意。

今年9月，太空探索公司另有更小規模的太空生意─載送四人進行三天地球軌道之旅。

太空 俄國 美國

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