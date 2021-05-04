現實生活的藍波…開運鈔車遇強盜 前特警冷靜應戰

社群媒體近日流傳一隻運鈔車的車內行車紀錄器影像，可見到開車的保全普林斯陸冷靜應對意圖搶劫的武裝強盜。每日郵報指普林斯陸曾在南非警察署特警單位任職12年，還是現職軍警與保全公司的戰技教官，被認為業界的佼佼者。畫面翻攝：MAILONLINE

社群媒體 近日流傳一隻運鈔車的車內行車紀錄器影像，可見到開車的保全冷靜應對意圖搶劫的武裝強盜，即便對方開槍射擊也接近面不改色。

每日郵報與FUNKER530報導，這起事件發生在4月22日，地點位於南非 行政首都普勒托利亞的N4高速公路，48歲的前警方狙擊手普林斯陸（Leo Prinsloo）與同事正駕著一輛沒有記號的運鈔車護送高價值貨物，卻遭遇分乘兩輛汽車 的強盜伏擊。

影片來源：YouTube

從畫面可發現，先是連續十幾聲槍響，一輛載滿強盜的汽車緊接著出現在運鈔車右側，普林斯陸身旁的車窗防彈玻璃隨即被打出密集的蜘蛛網狀裂痕，但是他鎮定自若，把自動步槍交給副駕駛座的同事，要他扳起扳機，同時換檔與加速前進。

儘管另一輛載滿強盜的汽車試圖從運鈔車另一側包抄，隨後又是一陣槍聲大作，但車上的兩人都沒有出現慌慌張張的模樣，受過高度專業訓練的普林斯陸更持續駕車左閃右躲。面對強盜朝著擋風玻璃開槍與試圖強迫他停車，普林斯陸選擇直接朝他們撞過去，隨後決定改變戰術，要同事打電話尋求支援後下車迎敵。

普林斯陸的一位保全業朋友指出，他受夠一路挨打後踩下煞車，跟同事要來自動步槍，接著鬆開安全帶下車，「他受夠坐以待斃了，決定跟武裝強盜作戰，不肯不戰而降。他是一位專業槍手，要回敬對方一下」。

根據報導，這群武裝強盜前後開了30多槍，擺明不想留活口。但普林斯陸友人稱他們一看到他全副武裝出現，並且單膝跪地擺出射擊姿勢後，「決定受夠了、放棄了，開著兩輛車逃走」，這位友人直稱他是「現實生活的藍波，從不曾在日常露出一絲畏懼」，還稱「這男人是位英雄，你總能在電影看到這種羅禮士（Chuck Norris）橋段，但這是真的，里歐跟他們作戰」。

每日郵報指普林斯陸曾在南非警察署特警單位任職12年，還是現職軍警與保全公司的戰技教官，被認為業界的佼佼者。警方發言人納度准將（Vish Naidoo）證實，因為普林斯陸的勇敢表現，什麼都沒搶到的強盜逃之夭夭，目前還沒有嫌犯落網。

普林斯陸本人表示，因為案件仍在調查中，他不方便說太多，「我與我的同事做到我們被預期要做的事情，他們要把我們趕出去，這樣才能劫走貨車。但我沒辦法讓這種事情發生，不幸的是我沒機會開火還擊」。