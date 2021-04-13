痔瘡血止不住、術後傷口1年才好 醫：3狀況恐是血友病

中山醫學大學附設醫院展開「友凝友我 充電挑戰」血友病巡迴衛教展。圖／中山醫學大學附設醫院

台灣 一名78歲老爺爺因痔瘡傷口無法止血，轉診至醫院血液科，經醫師問診，才知數年前進行盲腸炎手術，原傷口3日即可癒合，爺爺竟拖了1年才好，診斷為輕度血友病。血液腫瘤 科醫師提醒，輕度血友病患者因症狀不明顯，診斷年齡較大，未給予治療的老年人若有傷口長期未癒，嚴重恐引起感染，導致生活不便；建議「傷口長期未癒」、「身體出血位置2個以上」或「止血緩慢又反覆出血」者，至醫院血液科門診就診。

每年4月17日為世界血友病日，中山醫學大學附設醫院今年響應全球主題「順應變化Adapting to change」，展開「友凝友我 充電挑戰」血友病巡迴衛教展，邀請民眾共同認識血友病。

血友病是凝血因子濃度不足，可能因創傷造成出血不止，甚至有自發性出血，中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫指出，在台灣，每1萬名男性就有1位是血友病病友，估計全台約有2000名男性病友，但據衛福部資料顯示，僅有1000名病友被診斷出來。

國外研究顯示，輕、中、重型患者平均分別占比4成、2成、4成；台灣血友病患者中，重型就占85％、中型10％、輕型則只有5％，顯示多數輕、中度患者未被診斷出來。

翁德甫說，血友病主要是先天遺傳因素所致，症狀以凝血不全導致血流不止為主，患病雖不會致命，但老年人身體狀況不如大部分年輕人，傷口長期未癒，嚴重恐引起感染，醫師便需反覆打開傷口檢查，降低長者生活品質；目前治療上以每周施打抗凝血因子為主，只要配合醫師治療，生活可以跟其他人一樣正常。

翁德甫提醒，若有傷口長期未癒、身體多處出血或止血緩慢又反覆出血，甚至要去看急診等，建議至醫院血液科門診就診。

他舉例，一般民眾牙周病或口腔、牙齒出血看牙科，流鼻血看耳鼻喉科，消化道出血看消化科，肌肉 出血看中醫或復健科，忽略身體多處出血可能互相關聯，恐是凝血功能有問題或罹患血友病，若身體出血位置有2個以上，如流鼻血、瘀青、消化道出血等，建議至醫院看血液科。

流鼻血流很多，但很快止住，不需擔心，但翁德甫提醒，若止血緩慢又反覆出血，如流鼻血需耗費15分鐘止血，接著反覆流血，甚至需去醫院急診；一般傷口如瘀青，復原時間大約7天，若傷口超過7天仍未癒合，也建議至血液科就診。