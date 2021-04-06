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女記者外景連線報氣象 黃金獵犬亂入咬走麥克風

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯MIR TV電視台記者謝列日金娜1日出外景報氣象，但連線才開始沒多久，麥克風就被一隻亂入的黃金獵犬咬走。路透/MIR TV
俄羅斯MIR TV電視台記者謝列日金娜1日出外景報氣象，但連線才開始沒多久，麥克風就被一隻亂入的黃金獵犬咬走。路透/MIR TV

俄羅斯一位電視台記者1日出外景報氣象，但連線才開始沒多久，麥克風就被一隻亂入的黃金獵犬咬走，讓她不得不狼狽地追上去，主播則是一臉鎮定地等著畫面切回棚內。整段過程被放上社群媒體，引來海內外網友的熱議。

根據報導，俄國MIR TV氣象記者謝列日金娜（Nadezhda Serezhkina）當時正在首都莫斯科街頭，跟攝影棚內的主播達許庫娃（Elina Dashkueva）連線，但她才開口說沒幾句話，這隻突然冒出的黃金獵犬就跳起來，將她手上的麥克風咬走後一溜煙跑掉。

影片來源：聯合新聞網

從現場畫面可見，謝列日金娜大喊「站住！過來！」，同時追著黃金獵犬跑。達許庫娃狀似有些驚愕，但仍然發揮專業，並且告知電視面前的觀眾，等一下將會試著重新連線，然後才露出一抹笑意。

等到謝列日金娜搶回麥克風後，達許庫娃才讓鏡頭切回現場。儘管麥克風已被咬過，但黃金獵犬乖乖坐到謝列日金娜旁邊，跟著她一起入鏡。謝列日金娜邊摸著狗狗，邊告訴達許庫娃與觀眾，「正如我剛剛說的，天氣很好，很適合出門溜狗，最後還跟黃金獵犬握手，結束一場有趣的意外。

據指這隻黃金獵犬名叫馬丁，當時正跟著女主人散步。因為她沒有為牠繫上皮帶，MIR TV麥克風的海綿套又有好幾種顏色，讓牠以為是玩具，才會跑過去叼走。一位網友就說，MIR TV的麥克風看起來像冰棒，「誰能怪可愛的狗呢？」

俄羅斯MIR TV電視台記者謝列日金娜1日出外景報氣象，但麥克風很怪就被一隻亂入...
俄羅斯MIR TV電視台記者謝列日金娜1日出外景報氣象，但麥克風很怪就被一隻亂入的黃金獵犬咬走。儘管麥克風已被咬過，但黃金獵犬最後乖乖坐到謝列日金娜旁邊，跟著她一起入鏡。路透/MIR TV

社群媒體 攝影 俄羅斯

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