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列車出軌人間慘劇 醫師說這些人易患創傷後壓力症候群

記者柯毓庭、江婉儀／新北報導
太魯閣號列車在清水隧道出軌，死傷者超過200人。本報資料照片
太魯閣號列車在清水隧道出軌，死傷者超過200人。本報資料照片

台灣太魯閣號列車出軌，造成51死200傷，有人擔心救災人員與受難民眾、家屬出現創傷後壓力症候群（Post-traumatic stress disorder，簡稱PTSD），衛生福利部台北醫院精神科醫師李品賢提出3個措施，幫助受難民眾、家屬與救災人員預防出現創傷後壓力症候群。

李品賢說，傷患、家屬或救難人員在自己遭遇或是目堵有重大身體傷害或者是心理傷害的事件，有可能出現急性壓力症候群和創傷後壓力症候群，會有焦慮、憂鬱或是憤怒情緒，且反應變大，但有人反而變得麻木。

出現症狀的患者，腦中會反覆出現相關的畫面或是一再做惡夢，身體也容易出現過度警戒，易受驚嚇，及睡眠障礙，因此很多人開始有逃避可能引起自己反應的事情或場所，部分病人會因長期症狀合併導致憂鬱症、焦慮症、恐慌症等疾病。

李品賢並提出「自我察覺」、「尋求協助、支持」、「尋求專業醫療協助」三步驟措施。

先觀察自己是否變得容易驚嚇、或一天情緒起伏變大，出現焦慮、憂鬱、煩躁甚至憤怒等情緒。如果有出現類似症狀，便應尋求協助、支持，透過睡眠及運動、親友陪伴等減少壓力，找人談心。

若情況嚴重，已無法正常生活、工作，應立即尋求醫療協助。李品賢提醒，有些人可能自己沒有感覺，這時就需要親友陪伴，就醫尋求醫師或心理師協助，並叮囑患者服藥、規律就診。

李品賢說，並不是每一個人都可能會出現創傷後壓力症候群，實際診斷需要由精神科醫師進一步的評估，建議相關單位、機關內部及親友可以主動提供創傷症候群症狀參考，與關懷及協助就醫的建議。

消防員在重大死傷事故衝第一線，心理壓力沉重。圖／新北市消防局提供
消防員在重大死傷事故衝第一線，心理壓力沉重。圖／新北市消防局提供
太魯閣號罹難者家屬到花蓮殯儀館指認遺體，個個神情哀戚，難掩哀傷情緒。本報資料照片
太魯閣號罹難者家屬到花蓮殯儀館指認遺體，個個神情哀戚，難掩哀傷情緒。本報資料照片

台灣 福利 太魯閣號

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